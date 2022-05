Eclipse lunar total e chuva de meteoros marcam mês de maio: como assistir

Anote na agenda: o mês de maio será marcado por dois fenômenos do espaço que poderão ser vistos diretamente da Terra. Uma chuva de meteoros deve atingir seu auge nesta sexta-feira, 6, e um eclipse lunar total está previsto para acontecer em 15 de maio de 2022. Será o primeiro eclipse lunar total desde maio de 2021, e ele poderá ser visto de todo o Brasil.

Caso as condições climáticas sejam favoráveis, será possível enxergar os dois a olho nu. No caso da chuva de meteoros, é bom sair da cidade e buscar uma região com pouca iluminação artificial para garantir a vista.

O que é um eclipse lunar total?

Um eclipse lunar total ocorre quando a Lua e o Sol estão exatamente em lados opostos da Terra.

A Lua fica na sombra da Terra, mas um pouco da luz solar atravessa a Terra e atinge o satélite. É isso que faz com que a Lua fique num tom de vermelho durante o eclipse. Quanto mais poeira ou nuvens na atmosfera da Terra durante o eclipse, mais vermelha a Lua aparecerá.

De acordo com a Nasa, este fenônemo faz com que a Lua pareça cerca de 7% maior que a média.

VEJA TAMBÉM

Eclipse solar em Marte é registrado por rover Perseverance; veja vídeo

Onde será possível ver o eclipse?

O eclipse poderá ser visto da América do Sul e quase totalmente da América do Norte. Nas regiões da África e Europa Ocidental, ele poderá ser visto parcialmente.

A foto abaixo ilustra as regiões onde o eclipse será visível da Terra. As populações mais perto das linhas podem acabar vendo apenas partes do eclipse em alguns momentos, o que não é o caso do Brasil.

Qual será a duração do eclipse?

O eclipse irá aparecer no céu por volta das 22h30 no horário de Brasília, na noite de domingo, 15. Sua fase total ocorre na madrugada do 16, às 1h11 da manhã. O fenômeno perdura até 4h da manhã.

Como ver o eclipse?

Todas as fases de um eclipse lunar podem ser vistas com segurança, tanto a olho nu quanto com um telescópio não filtrado.

Veja um vídeo da Nasa, que simula como a Lua ficará durante o eclipse lunar total de 15 de maio:

A Lua ficará assim durante o eclipse lunar total de 16 de Maio de 2022 📷 NASA pic.twitter.com/Vo9zbUy3Pm — Astronomiaum 🌎🚀 (@Astronomiaum) May 1, 2022

Quando vai acontecer outro eclipse em 2022?

O próximo eclipse lunar total será em 8 de novembro de 2022, já o próximo eclipse solar parcial será no dia 25 de outubro de 2022, mas não deve ser visto do Brasil.

VEJA TAMBÉM

Nasa registra o único eclipse solar total de 2021; veja vídeo

Chuva de meteoros

A chuva de meteoros Eta Aquáridas teve início no dia 21 de abril, mas alcança seu auge nesta sexta-feira, 6 de maio. Saiba como assistir:

O que é a chuva de meteoros Eta Aquáridas?

Quando a Terra atravessa uma parte densa dos detritos deixados pelo Cometa Halley no espaço, surge o Eta Aquáridas. Os fragmentos do cometa geram eta aquarídeos, nome dado aos meteoros da chuva, que então viram o fenômeno conhecido como estrela cadente.

Onde assistir a chuva de meteoros?

Ela é um dos melhores fenômenos para se observar da América do Sul, sendo mais favorável para os que estão mais perto da linha do Equador.

Quanto mais ao Norte do país, maior é a taxa média de meteoros por hora. As estimativas são do BRAMON (Rede Brasileira de Observação de Meteoros), que indicam que Belém, PA, poderá observar cerca de 40 meteoros por hora.

Para Porto Alegre, RS, a média abaixa para 35, enquanto São Paulo e Rio de Janeiro ficam entre 37,1 e 37,2.

Como assistir a chuva de meteoros?

Para assistir a chuva de meteoros, o céu precisa estar livre de nuvens. É recomendado ir para um lugar afastado da cidade e das luzes, já que elas ofuscam as estrelas e prejudicam a visão.