Cientistas estudam morte de uma gata por covid-19 em Caxias do Sul

Na madrugada desta segunda-feira, 22, uma gata infectada com o novo coronavírus morreu na cidade de Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul. A felina faleceu após não resistir aos sintomas da doença.

O animal de dois anos de idade foi diagnosticado no dia 5 de março, duas semanas após seus donos também testarem positivo para a doença. Eles a levaram para um atendimento veterinário e o exame clínico apontou sintomas de perda de apetite, tosse, rouquidão, falta de ar e leve perda de peso.

O exame radiológico revelou "quadro inflamatório pulmonar, compatível a patologias de caráter infeccioso", de acordo com o documento. Uma semana após o diagnóstico, o animal necessitou de apoio respiratório e chegou a ser internada, mas foi liberada.

Posteriormente, um teste RT-PCR deu positivo para a presença de RNA viral do vírus. Os outros dois gatos que dividem a casa não tiveram sintomas e seus testes ainda estão em análise.

A Universidade de Caxias do Sul e da Universidade Feevale, responsáveis pela testagem dos três gatos, farão o sequenciamento genético da amostra do vírus para descobrir qual a variante responsável pela contaminação. No momento, a cepa brasileira P1 está dominante no estado.

O primeiro teste positivo da doença em um animal doméstico no Brasil foi na capital de Mato Grosso, Cuiabá. O caso é de uma gata de propriedade de uma família diagnosticada com o novo coronavírus. O animal não apresentou sintomas e seguiu em isolamento domiciliar com seus donos. Ao todo, pesquisadores já registraram 13 casos de animais com o coronavírus no Brasil.

Em maio de 2020, uma pesquisa publicada no periódico científico New England of Medicine afirmou que os gatos eram capazes de ser infectados pela covid-19 por humanos, mas somente de repassá-las para outros gatos. Não existe, portanto, nenhuma evidência científica de que o contágio de forma contrária aconteça.

Outro grande estudo realizado sobre casos de covid-19 em animais apontou, no entanto, que cães e gatos podem ser infectados pelo vírus tanto quanto os humanos, mas com sintomas muito mais leves e com menos riscos. Os pets, embora não apresentassem RNA positivo do vírus, já possuíam anticorpos contra a covid-19, o que indica que eles foram infectados anteriormente pela doença. Os pesquisadores descobriram que evidências de uma infecção prévia estavam presentes em 3% dos cachorros e em 4% dos gatos que participaram do estudo.

Os animais devem fazer distanciamento social?

Em um comunicado oficial, a Federal And Drug Administration (FDA), agência americana análoga à Anvisa, recomenda que os animais não interajam com humanos e outros animais fora de casa durante o período da quarentena. O artigo diz ainda que donos de animais de estimação devem evitar passear com eles em parques e outros locais que possam ter um grande número de pessoas.

No Brasil, o Ministério da Saúde já recomendou, em uma fala sobre o coronavírus, que as pessoas sempre lavem as mãos após a interação com animais.

Quais animais correm mais risco?

De acordo com artigo publicado em setembro de 2020, com base na análise genômica de diferentes espécies, estes são os animais que correm mais risco de contrair covid-19 (mas não necessariamente são capazes de transmitir para humanos).

Muito alto: humano, chimpanzé, gorila-ocidental-das-terras-baixas, bonobo

Alto: cariacu, hamster chinês, tamanduá-bandeira, golfinho-roaz

Médio: tigre siberiano, ovelha, gato, gado

Baixo: porco, cavalo, cachorro, elefante africano

Muito baixo: leão-marinho-da-califórnia, rato comum, corvo americano, jacaré norte-americano