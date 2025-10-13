Ciência

Bebê de 40 dias passa por cirurgia robótica inédita na China

Procedimento minimamente invasivo removeu cisto do ducto biliar comum com incisão única no umbigo; sistema robótico nacional permitiu visão 3D ampliada e movimentos precisos em recém-nascido

Cirurgia robótica avança na China e no mundo (Getty Images)

China2Brazil
China2Brazil

Agência

Publicado em 13 de outubro de 2025 às 19h09.

O Departamento de Cirurgia Geral do Centro Médico Infantil Nacional e o Centro Médico Infantil de Xangai, ligado à Faculdade de Medicina da Universidade Jiao Tong, realizaram com sucesso uma ressecção robótica transumbilical de cisto do ducto biliar comum por porta única em Doudou (pseudônimo), um bebê de 40 dias.

A operação estabeleceu o recorde de menor idade para esse tipo de procedimento na China e no exterior, marcando avanço na cirurgia minimamente invasiva pediátrica.

Doudou foi diagnosticado com cisto do ducto biliar comum ainda durante a gravidez da mãe. Após o nascimento, ultrassonografia e colangiopancreatografia por ressonância magnética (CPRM) confirmaram dilatação do ducto biliar extra-hepático e identificaram uma lesão cística de aproximadamente 45 x 38 x 50 mm no hilo hepático.

A família procurou o Centro Médico Infantil de Xangai, onde o bebê foi atendido pelo Dr. Yan Zhilong, diretor de Cirurgia Geral.

Yan explicou que os cistos de colédoco são malformações congênitas do trato biliar que podem causar icterícia, dor abdominal, pancreatite e até câncer.

“Uma vez diagnosticado, o cisto deve ser removido rapidamente. Em bebês pequenos e recém-nascidos, a cirurgia é complexa devido à cavidade abdominal reduzida e à delicadeza de órgãos e vasos sanguíneos”, afirmou.

Técnica transumbilical

Para evitar a ruptura do cisto em crescimento, a equipe optou por uma ressecção transumbilical assistida por robô, com portal único, combinada com jejunostomia do ducto hepático em Y de Roux. Todos os instrumentos foram inseridos por uma pequena incisão na prega do umbigo.

O sistema robótico de produção nacional permitiu visão 3D ampliada em 10 vezes e movimentos precisos do “punho interno”, removendo o cisto e realizando a anastomose em Y de Roux para restabelecer a drenagem biliar.

A técnica minimamente invasiva deixou a cicatriz escondida no umbigo, proporcionando recuperação rápida e estética. Doudou recebeu alta oito dias após a cirurgia.

Yan destacou que o procedimento demonstra que a cirurgia robótica pode tratar com segurança doenças congênitas complexas em neonatos, oferecendo recuperação menos invasiva para bebês e crianças pequenas.

Centro médico já realizou quase 140 cirurgias robóticas

O Centro Médico Infantil de Xangai já concluiu quase 140 cirurgias robóticas de portal único, envolvendo mais de dez tipos de procedimentos. A tecnologia foi expandida para hospitais pediátricos em Pequim, Guangzhou, Fuzhou e Xiamen.

O recém-inaugurado “Centro de Demonstração de Inovação em Cirurgia Robótica” oferecerá treinamento padronizado, promovendo a adoção da técnica em todo o país e beneficiando mais crianças.

