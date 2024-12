Hospital que está entre os 5 melhores do Brasil investe R$ 83 milhões em tecnologia

Considerado um dos cinco melhores hospitais do Brasil pelo ranking World’s Best Hospitals 2024 (Newsweek/Statista), o Hospital Santa Catarina - Paulista possui peso acima da média nas suas tomadas de decisão.

Na estratégia mais recente, o foco é manter os padrões de qualidade e pioneirismo que garantem a maioria das suas certificações. Para tal, a empresa encontra chave na expansão do parque tecnológico, e acabou de investir R$ 83 milhões na tarefa.

“A ampliação do nosso parque tecnológico faz parte de um plano de investimentos para qualificação dos nossos serviços”, diz Silvia Andrade, diretora de operações.

Robo cirurgião

Um dos principais itens na lista de melhorias é o robô cirúrgico Da Vinci X. Com a chegada dele, o Centro Cirúrgico do Hospital completa dois equipamentos para cirurgia robótica e poderá aumentar a agenda e o volume de cirurgias robóticas do tipo.

“Teremos mais espaço na agenda concorrida do Centro Cirúrgico e nossos cirurgiões terão à disposição dois equipamentos de alta tecnologia para realizar procedimentos de alta complexidade minimamente invasivos”, diz a diretora técnica do Hospital, Dra. Christiane Nicoletti.

Hemodiálise e demais investimentos

Outro destaque são quatro novas máquinas para hemodiálise de última geração, com hemodiafiltração, que possibilita a remoção de toxinas, resíduos e excesso de fluidos do sangue durante a diálise, protegendo o paciente de contaminação e reduzindo a sensação de mal-estar.

“As novas máquinas possibilitam uma terapia que mede e avalia as condições diretamente dentro do filtro. Assim, os volumes de substituição podem ser maximizados individualmente para cada paciente. Ela traz grande segurança também com o monitoramento do acesso venoso, já que monitora a pressão venosa e detecta precocemente o deslocamento da agulha em pacientes com fístula arteriovenosa”, conclui a Dra. Nicoletti.

O restante dos equipamentos inclui tomógrafo, rack de endoscopia, hemodinâmica digital, arco cirúrgico 3D e ultrassom. Segundo a diretoria do Hospital Santa Catarina - Paulista, a expansão no parque tecnológico é chave para o planejamento para 2025.

