A Terra agora tem cinco oceanos, diz National Geographic Society

A National Geographic Society, organização sem fins lucrativos, anunciou esta semana que um corpo de água que circunda a Antártica agora deve ser reconhecido como o quinto oceano do planeta Terra.

A decisão veio após um mapeamento dos oceanos feito pela organização, o primeiro em mais de 100 anos. Agora, o oceano Antártico se junta aos oceanos Atlântico, Pacífico, Índico e Ártico.

“O Oceano Antártico há muito tempo é reconhecido pelos cientistas, mas como nunca houve um acordo internacional, nunca o reconhecemos oficialmente”, disse Alex Tait, geógrafo da National Geographic Society.

Funcionários da Administração Oceânica e Atmosférica Nacional (NOAA) disseram que o corpo de água foi reconhecido como o quinto oceano em 1999, mas, em 2000, nem todos os países membros da Organização Hidrográfica Internacional (IHO), que rastreia e mapeia os mares e oceanos do mundo, estavam de acordo.

A revista National Geographic afirma que os cartógrafos da organização tomaram a decisão recente após levar em consideração que “a rápida corrente que circula a Antártica mantém as águas distintas” e que há uma “separação ecológica” na região.

A NG também disse que o Antártico é o único oceano a ser definido por sua corrente ao invés dos continentes em sua volta.

“Achamos que é realmente importante do ponto de vista educacional, bem como do ponto de vista de rotulagem de mapas, chamar a atenção para o Oceano Antártico como um quinto oceano”, disse Tait. “Então, quando os alunos aprendem sobre partes do mundo oceânico, eles aprendem que é um oceano interconectado e que há essas regiões chamadas oceanos que são realmente importantes e há uma região distinta nas águas geladas ao redor da Antártica.”

O que é o Oceano Antártico?

De acordo com o World Wide Fund, o oceano Antártico é o mais jovem do mundo, formado quando a Antártica e a América do Sul se separaram há cerca de 30 milhões de anos.

Em e-mail ao Washington Post, Enric Sala, explorador residente da National Geographic, descreveu o Antártico como um “anel oceânico no fim do mundo que conecta os oceanos Pacífico, Atlântico e Índico”.

O corpo de água do Oceano Antártico se estende desde a costa da Antártica até 60 graus de latitude sul, de acordo com a NOAA. A National Geographic disse que também usará a latitude 60 sul como limite norte, excluindo a passagem de Drake e o mar da Escócia.

“O Oceano Antártico contém áreas que estão se aquecendo mais rapidamente na Terra, como a Península Antártica”, disse Sala, que acredita que reconhecer a região como um quinto oceano é uma grande oportunidade para “aumentar a conscientização sobre as ameaças que a afetam e as soluções”.

“O ambiente marinho suporta uma rica vida vegetal e animal, incluindo pinguins, focas, baleias e albatrozes”, disse a National Geographic, que também alertou que a região se tornou um “depósito de lixo”.