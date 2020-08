“Vou continuar minha missão de alegrar o mundo”, diz Romero Britto

Romero Britto chamou atenção das redes sociais na última sexta-feira, 14, ao aparecer em um vídeo que viralizou, no qual uma mulher quebra uma das obras do artista plástico bem na sua frente. Por meio de nota enviada ao Estadão neste sábado, 15, ele afirmou que trata-se de uma gravação de 2017 e falou sobre o ocorrido.

Em seguida, continua: “Não admito desrespeito e jamais tive a intenção de desrespeitar ninguém. A internet é muitas vezes injusta e as pessoas não estão preocupadas com a verdade. Gostam de confusão, drama, negatividade, de julgar sem analisar os fatos”.

A mulher seria dona de um restaurante em frente ao ateliê de Romero em Miami, nos Estados Unidos. Em um vídeo divulgado no perfil do estabelecimento na sexta-feira, 14, ela reclama que o artista teria solicitado desconto em uma refeição, pedido para desligar a música do ambiente e “humilhado” seus funcionários.

Cena do vídeo que viralizou: obra de 26 mil reais no chão Cena do vídeo que viralizou: obra de 26 mil reais no chão

Ao quebrar a escultura, ela se exalta e pede que o artista nunca mais vá ao seu restaurante ou ofenda os seus funcionários. A peça quebrada por ela, intitulada Big Apple, tem uma versão de 58 cm que atualmente custa 4,8 mil dólares (cerca de 26 mil reais) e a miniatura, de 17 cm, 360 dólares (cerca de 2 mil reais), e teria sido comprada por seu marido como presente de aniversário.

Confira a íntegra da nota enviada pela assessoria de Romero Britto:

“O vídeo do incidente ocorreu em 2017 no qual todos podem ver que fui vítima de uma pessoa que foi a uma de minhas galerias de arte e quebrou uma escultura que havia ganhado. Uma peça pesada de porcelana que ao quebrar em pedaços poderia ter causado danos a mim, a ela ou a qualquer outra pessoa no local. É lamentável, mas a integridade física das pessoas foi colocada em risco naquele momento. Infelizmente há pessoas que querem ficar famosas às custas de outro.

Através da minha arte meu propósito sempre foi o de levar alegria, amor e esperança a todos. Não admito desrespeito e jamais tive a intenção de desrespeitar alguém.

A internet é muitas vezes injusta e as pessoas não estão preocupadas com a verdade. Gostam de confusão, drama, negatividade, de julgar sem analisar os fatos.

Vou continuar minha missão de alegrar o mundo, que como nunca precisa de mais amor, felicidade, esperança e otimismo.”