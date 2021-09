Volvo XC40 é o SUV elétrico mais rápido que o Porsche (e que pode viajar)

O novo Volvo XC40 Recharge Pure Electric — ou somente XC40 elétrico, para os íntimos — é a primeira aposta da marca para o futuro totalmente livre de emissões. E, considerando os números de vendas, parece uma boa ideia: bastaram 20 dias para 450 unidades encontrarem donos no Brasil. Com isso, o SUV já promete assumir a liderança do segmento. Preço? São 389.950 reais (até o fim do ano).

Ficou curioso para reconhecer essa novidade nas ruas? É fácil: basta ver a grade dianteira fechada e pintada na mesma cor da carroceria. Mas existem algumas curiosidades que só os motoristas poderão saber, como o sistema que dispensa o botão de partida. Para ligar o novo XC40 elétrico, é só manter a chave no bolso e mover a alavanca de câmbio. Pronto! E, claro, sem nenhum ruído de motor.

Topo de linha: SUV virá apenas na versão mais cara para o lançamento

Para continuar o minimalismo, a Volvo também aposentou o freio de estacionamento e exige uma má-prática de quem estiver dirigindo: colocar diretamente em modo “P” — em outros carros, isso poderia danificar completamente a transmissão. Mas não é apenas esse o milagre da simplificação do elétrico, que também permite dirigir apenas com o pedal do acelerador, que também atua como freio.

Esse sistema one pedal não é nenhuma surpresa, até porque existem recursos parecidos para Jaguar I-Pace e Nissan Leaf, mas ainda provoca curiosidade: basta aliviar o pedal direito para regenerar energia (e, com isso, começar a frear). Na cidade, é bem prático; na estrada, não faz tanto sentido. Para quem não se acostumar à funcionalidade, basta desativar na nova central multimídia de 9 polegadas.

Sustentabilidade: cabine tem bancos e revestimentos sintéticos e reciclados

De novo, não existem grandes mudanças visíveis na cabine, só que todo o sistema de entretenimento recebeu atenção especial da Volvo. E o grande destaque fica por conta da participação do Google no desenvolvimento. Ou seja: há praticamente um tablet no painel, com aplicativos e internet integrada. Para clientes brasileiros, também há pacote de dados Claro incluído (e grátis) por quatro anos.

E coube ao XC40 Recharge Pure Electric estrear as modificações do recurso de condução semiautônoma que chegarão aos próximos modelos da marca. Tudo bem que, no dia a dia, quase não há diferença em relação à geração anterior — que já era uma das mais evoluídas do mercado. Na prática, existem câmeras de 360° e será possível avançar à condução totalmente autonomia com futuras atualizações.

Google: nova central multimídia funciona como um tablet Android

Com tantas tecnologias, parece até que o desempenho ficou em segundo plano. Mas não é bem assim: o SUV tem dois motores (dianteiro e traseiro) que entregam 408 cv de potência e 67,3 kgfm de torque. É mais rápido que um Porsche 718. Tanto que é o carro mais rápido da Volvo e só leva 4,8 segundos para chegar aos 100 km/h. Já a máxima, para toda a marca, é limitada aos 180 km/h por segurança.

É bem provável que, em pleno 2021, o mito de elétricos apáticos já esteja superado. Para quem ainda é cético, basta uma volta no novo XC40 para se convencer que a categoria pode ser bem divertida: basta dar um toque no pedal do acelerador para sentir o corpo grudar no banco. Neste caso, o bom fôlego é acompanhado do acerto firme de suspensão e dá até para deixar a direção elétrica mais firme.

Espaço interno: quatro adultos viajam sem dificuldades

Graças ao bom ajuste da Volvo, é fácil esquecer que esse modelo pesa 2.200 kg — e 500 kg são apenas para as baterias instaladas sob o assolho. Por outro lado, o parrudo conjunto favorece a autonomia, que chega a bons 418 km no ciclo WLTP (aferido com as condições ideais). É o suficiente para planejar viagens, já que o tempo de recarga até 80% é de 40 minutos em estações públicas de 150 kW.

Com motorista feliz, os suecos também prepararam um pacote de comodidades para passageiros: há teto solar panorâmico; sistema de som de 13 alto-falantes da grife Harman Kardon; carregador sem fio para celular; e saídas de ventilação para a segunda fileira. Também existe espaço suficiente para quatro adultos passearem sem esbarrões de ombro ou joelhos, além de 444 litros para as bagagens.

Recarga: compradores já recebem carregador wallbox de graça

E se consciência ambiental não for suficiente para conquistar compradores, a Volvo preparou uma série de argumentos racionais para ajudar a negociação. Por isso, o XC40 elétrico tem manutenção grátis por três anos (e inclui itens como discos e pastilhas de freio ou palhetas dos vidros) e carregador doméstico wallbox. Talvez por isso a previsão é que metade das vendas seja de carros elétricos em 2025.