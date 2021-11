Verstappen espera ampliar vantagem sobre Hamilton no Brasil

O líder do campeonato mundial de Fórmula 1, Max Verstappen, pode chegar à sua terceira vitória seguida neste domingo, no Brasil, mas Lewis Hamilton e a Mercedes pretendem revidar após derrotas doloridas no Texas e no México.

Verstappen tem 19 pontos de vantagem em relação ao heptacampeão mundial Hamilton, a quatro corridas do fim da temporada, e o primeiro título do holandês está ao alcance, entrando na reta final de uma das temporadas mais acirradas e empolgantes do esporte em muitos anos.

A Red Bull, equipe de Verstappen, precisa marcar dois pontos a mais do que a Mercedes para assumir a liderança também do Mundial de Construtores.

Verstappen, de 24 anos, tem nove vitórias contra cinco de Hamilton este ano. Outra significaria que terminará a temporada com mais triunfos, mas a Mercedes espera recuperar o embalo no Autódromo de Interlagos, em São Paulo.

"Vamos dar tudo que temos no Grande Prêmio do Brasil e nas corridas seguintes", disse o chefe da equipe, Toto Wolff, usando o nome antigo da corrida, que foi renomeada como Grande Prêmio de São Paulo.

Verstappen é o favorito. Ele venceu a partir da pole position na última corrida em Interlagos, antes da pandemia, em 2019. Hamilton ganhou no local em 2016 e 2018.