Foco no lifestyle: Vans lança tênis confortável para o dia a dia

Com uma proposta um pouco diferente do clássico streetwear raiz que os consumidores da Vans estão acostumados, a marca californiana número um entre os skatistas no mundo está lançando nesta semana um novo modelo de tênis pensado ser usado no dia a dia --- e 100% pautado no conforto dos pés do usuário.

Chamado de EVDNT UltimateWaffle, o lançamento é descrito pela Vans como "um tênis de lifestyle". Logo de cara, é possível notar que a proposta é um calçado menos esportivo e mais casual. O design traz alguns signos registrados da Vans, como a tira costurada nas laterais, mas faz isso de forma bem mais sutil, em uma silhueta inédita com duas opções de cor: preto e acinzentado.

Na aparência, outro grande diferencial do modelo é um solado translúcido que evita que o tênis derrape em solos mais lisos e também aumenta o amortecimento e aderência da pisada. Já no lado de dentro, a palmilha é embutida e conta com uma peça estabilizadora para dar mais suporte e durabilidade ao tênis.

“A ideia geral era manter toda a durabilidade e funcionalidade de um tênis de skate e adicionar conforto e amortecimento de um tênis do dia a dia”, diz Nathanial Iott, diretor sênior global de design de tênis da Vans.

Disponível para venda no e-commerce e nos pontos de venda físicos da Vans a partir de 599 reais, o EVDNT UltimateWaffle chega ao mercado nas versões adulto e infantil, que conta com velcro como diferencial.