Uma década de Letters Live: Montblanc participa da celebração em Londres

Para comemorar o lançamento oficial do seu patrocínio global de um ano, a Montblanc juntou-se ao Letters Live no Royal Albert Hall, para uma noite especial em comemoração ao 10º aniversário deste espetáculo ao vivo.

Ao longo da última década, Letters Live, um espetáculo dedicado a celebrar o poder duradouro da correspondência literária, entreteve públicos em todo o mundo com 50 espetáculos apresentando mais de 300 artistas mundiais e apoiou muitas instituições de caridade, incluindo Choose Love e National Literacy Trust.

Durante este show ao vivo de seu 10º aniversário, subiram ao palco para ler cartas diante do público artistas como Benedict Cumberbatch, Gillian Anderson, Olivia Colman, Jodie Whittaker, Minnie Driver, Stephen Fry, Rob Delaney, Tom Odell, Tobias Menzies, Will Sharpe e Woody Harrelson.

"Foi natural que a Montblanc se unisse à Letters Live, pois ambas partilham uma devoção inabalável à palavra escrita e à influência que esta exerce sobre indivíduos e comunidades. A criação da Montblanc foi enraizada num conceito visionário - transformar a forma como as pessoas se ligam através de a arte de escrever, e estamos entusiasmados em ampliar esse legado incrível por meio de nossa parceria, abrindo novos caminhos para as pessoas redescobrirem a magia das palavras”, explica Vincent Montalescot, Diretor de Marketing da Montblanc.

“É muito emocionante fazer parceria com a Montblanc, pois todos nós da Letters Live estamos confiantes de que, ao fazê-lo, seremos capazes de promover as nossas ambições globais para este empreendimento que está tão próximo dos nossos corações. Acreditamos apaixonadamente no Letters Live e na sua capacidade de se conectar com diversos públicos ao redor do mundo e de oferecer performances poderosas que deixam uma marca indelével em quem as vivencia. Trabalhar em estreita colaboração com a Montblanc apenas aumentará o impacto que podemos causar e aumentará o apoio que podemos dar às instituições de caridade”, afirma Jamie Byng, CEO da Canongate e um dos produtores do Letters Live.

Benedict Cumberbatch, co-produtor de Letters Live, acrescenta: “Esta parceria entre Letters Live e Montblanc é uma combinação perfeita e permitirá que Letters Live cresça de maneira emocionante, bem como apoiará ainda mais o trabalho social que sempre esteve no coração de tudo o que fazemos. Letters Live celebra a arte atemporal de escrever cartas e sua importância como meio de comunicação e expressão, e a Montblanc apoia a escrita há mais de cem anos através da fabricação de belos instrumentos de escrita que inspiram as pessoas a compartilhar seus pensamentos através da humilde carta. A combinação entre Letters Live e Montblanc é quase boa demais para ser verdade.”

Para marcar a ocasião, a Montblanc forneceu aos participantes cartões postais especialmente concebidos para que artistas e convidados capturassem o encanto da noite elaborando cartas manuscritas para seus entes queridos. Esses cartões postais foram então depositados em caixas de correio Montblanc dentro do local, garantindo uma lembrança única e memorável tanto para os escritores quanto para os destinatários.

Para promover ainda mais o apreço pela arte da escrita, os cartões postais apresentavam um código QR especial, permitindo que os indivíduos se inscrevessem em uma série exclusiva de workshops de caligrafia. Esta adição introduziu uma dimensão emocionante ao evento, enfatizando o profundo significado da palavra escrita numa era cada vez mais digital.

Olivia Colman, a atriz foi uma das participantes do evento.

Sobre Letters Live

O Letters Live aconteceu pela primeira vez em dezembro de 2013 no Tabernacle em Londres e rapidamente se estabeleceu como um formato de evento poderoso e dinâmico que atraiu talentos excepcionais para a apresentação de cartas notáveis, e muitas vezes oportunas, diante de um público ao vivo. Inspirado na série Letters of Note, best-seller internacional de Shaun Usher, e To the Letter, de Simon Garfield, Letters Live é uma celebração ao vivo do poder duradouro da correspondência literária.

Letters Live trouxe ao palco cartas escritas por pessoas tão variadas como David Bowie, Mohandas Gandhi, Elvis Presley, Charlotte Bronte, James Baldwin e Che Guevara, e viu nomes como Benedict Cumberbatch, Olivia Colman, Ian McKellen, Kylie Minogue, Chiwetel Ejiofor, Nick Cave, Caitlin Moran, Gillian Anderson, Chimamanda Ngozi Adichie, Tom Hiddleston, Sanjeev Bhaskar, Stephen Fry e Jude Law apresentam performances únicas e extraordinárias. Os shows são produzidos por Adam Ackland, Jamie Byng, Benedict Cumberbatch, Aimie Sullivan e Shaun Usher.