Quais os jogadores de tênis com o maior número de títulos de Grand Slams

No último fim de semana, os fãs de tênis acompanharam uma disputa interessante entre Novak Djokovic -- veterano de 34 anos no esporte -- e Stefanos Tsitsipas, jovem jogador grego de apenas 22 anos. A vitória do grego nos primeiros dois sets fez fãs do sérvio duvidarem por alguns instantes das reais chances de vitória -- até que ele tomou fôlego no terceiro set e venceu a disputa, o 19º Grand Slam de sua carreira.

O sérvio quebrou um saque decisivo e abriu uma vantagem de 2-1 na decisão antes de garantir a vitória em quatro horas e 11 minutos, se tornando o primeiro homem desde a profissionalização do tênis em 1968 a garantir todos os títulos de Grand Slam pelo menos duas vezes, segundo a Reuters.

Quer investir na Bolsa mas não sabe como? Confira o curso IniciAção: Primeiros Passos Para Investir na Bolsa, de EXAME Academy..

Mesmo com todo o esforço e a vitória do campeonato, o atleta ainda é o terceiro colocado no ranking de jogadores com o maior número de títulos desde 1968, compilado pela empresa alemã de dados Statista.

De acordo com o ranking, feito com base nos dados da ATP, quem lidera o ranking com o mesmo número de Grand Slams (20 cada) são Roger Federer e Rafael Nadal. O torneio com o maior número de vitórias, para o suíço, foi o de Wimbledon (com oito, ao todo), enquanto para o espanhol, 13 de seus 20 títulos foram conquistados em Roland Garros (French Open).

Djokovic caminha para conquistar seu lugar ao sol junto aos líderes, com 19 Grand Slams conquistados até agora. O torneio em que teve o maior número de vitórias isoladamente (9) foi o Australian Open.

Os demais jogadores presentes no ranking já estão aposentados -- Pete Sampras e Andre Agassi são alguns deles, como mostra o ranking.