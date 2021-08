Premier League decide não liberar 60 atletas convocados para data Fifa

Os clubes do Campeonato Inglês não irão liberar jogadores convocados para atividades internacionais em países que estão na lista vermelha contra a covid-19 do Reino Unido para evitar que tenham de ficar em quarentena no seu retorno à Inglaterra, informou a liga inglesa nesta terça-feira.

De acordo com a liga, cerca de 60 jogadores estavam para viajar a 26 países da lista vermelha durante o intervalo para as partidas das seleções em setembro, que inclui as eliminatórias da Copa do Mundo.

Nove convocados da seleção brasileira para os próximos jogos pelas eliminatórias sul-americanas, contra Chile, Argentina e Peru podem não se apresentar. São eles: Thiago Silva do Chelsea;

Richarlison do Everton; Raphinha do Leeds; Alisson, Fabinho e Roberto Firmino do Liverpool; Ederson e Gabriel Jesus do Manchester City e Fred do Manchester United.



O assunto veio à tona na segunda-feira, quando a Federação Egípcia de Futebol disse que o Liverpool se recusou a permitir que Mohamed Salah viajasse à África para as eliminatórias da Copa do Mundo.

"Os times da liga inglesa hoje relutantemente, mas unanimemente, decidiram não liberar os jogadores para jogos internacionais disputados em países da lista vermelha no próximo mês", disse a liga em comunicado.

"Discussões extensas ocorreram com a FA (federação inglesa de futebol) e o governo para encontrar uma solução, mas devido às preocupações atuais de saúde pública relacionadas aos viajantes que chegam de países da lista vermelha, nenhuma isenção foi concedida."

O governo britânico exige que as pessoas que chegam de países da lista vermelha fiquem dez dias em quarentena. Os jogadores do Campeonato Inglês perderiam potencialmente duas partidas caso ficassem de quarentena no retorno ao país.

"Os clubes, com relutância, mas com razão, chegaram à conclusão de que seria totalmente irracional liberar jogadores nestas novas circunstâncias", disse o presidente executivo da Premier League, Richard Masters.