Onde assistir a 'Bugonia'? Filme recebeu 4 indicações ao Oscar

Filme é um dos destaques da temporada e estrelado por Emma Stone

Bugonia: Emma Stone interpreta uma CEO bem sucedida que é sequestrada (Universal Pictures/Divulgação)

Maria Eduarda Lameza
Estagiária de jornalismo

Publicado em 6 de março de 2026 às 19h19.

A 98ª edição do Oscar já tem data marcada para o dia 15 de março. E quem quer chegar à cerimônia com o checklist de filmes completo precisa se preparar: 50 títulos receberam indicações em 2026.

Bugonia é um dos indicados e concorre a quatro estatuetas.

Yorgos Lanthimos dirige Emma Stone nesta comédia ácida sobre dois teóricos da conspiração que sequestram uma CEO acreditando que ela é uma alienígena.

Em quais categorias Bugonia está indicado?

O longa recebeu quatro indicações:

  • Melhor Filme (Emma Stone também é indicada como produtora)
  • Melhor Atriz (Emma Stone)
  • Melhor Roteiro Adaptado (Will Tracy)
  • Melhor Trilha Sonora Original (Jerskin Fendrix)

Onde assistir a Bugonia?

O filmes está disponível na Apple TV e no Prime Video, em ambos por um valor adicional.

Veja o trailer:

yt thumbnail
