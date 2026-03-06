Onde assistir a 'Bugonia'? Filme recebeu 4 indicações ao Oscar

Bugonia: Emma Stone interpreta uma CEO bem sucedida que é sequestrada (Universal Pictures/Divulgação)
Estagiária de jornalismo
Publicado em 6 de março de 2026 às 19h19.
A 98ª edição do Oscar já tem data marcada para o dia 15 de março. E quem quer chegar à cerimônia com o checklist de filmes completo precisa se preparar: 50 títulos receberam indicações em 2026.
Bugonia é um dos indicados e concorre a quatro estatuetas.
Yorgos Lanthimos dirige Emma Stone nesta comédia ácida sobre dois teóricos da conspiração que sequestram uma CEO acreditando que ela é uma alienígena.
O longa recebeu quatro indicações:
O filmes está disponível na Apple TV e no Prime Video, em ambos por um valor adicional.