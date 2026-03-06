Onde assistir a 'Bugonia'? Filme recebeu 4 indicações ao Oscar

A 98ª edição do Oscar já tem data marcada para o dia 15 de março. E quem quer chegar à cerimônia com o checklist de filmes completo precisa se preparar: 50 títulos receberam indicações em 2026.

Bugonia é um dos indicados e concorre a quatro estatuetas.

Yorgos Lanthimos dirige Emma Stone nesta comédia ácida sobre dois teóricos da conspiração que sequestram uma CEO acreditando que ela é uma alienígena.

Em quais categorias Bugonia está indicado?

O longa recebeu quatro indicações:

Melhor Filme (Emma Stone também é indicada como produtora)

Melhor Atriz (Emma Stone)

Melhor Roteiro Adaptado (Will Tracy)

Melhor Trilha Sonora Original (Jerskin Fendrix)

Onde assistir a Bugonia?

O filmes está disponível na Apple TV e no Prime Video, em ambos por um valor adicional.

Veja o trailer: