O tênis inspirado nos anos 2000 que promete ser o mais popular do ano

O mercado de sneakers vive um momento de saturação, com marcas lançando silhuetas novas em ritmo quase mensal. A New Balance tem sido uma das protagonistas dessa corrida em 2026: só neste ano, a companhia apresentou o Ellipse na linha de performance, o retrô 1890, o P350 no universo do basquete e parcerias assinadas, como o 2811 com Action Bronson e o 2011 com Ronnie Fieg. Agora chega a vez do 983, aposta da marca para repetir o fenômeno comercial do 9060, um dos modelos mais vendidos dos últimos anos.

A apresentação oficial veio acompanhada de uma campanha com a tenista Coco Gauff, às vésperas de sua disputa no US Open, e o cantor Aminé, parceiro frequente da marca. Segundo a New Balance, a escolha dos dois nomes busca reforçar a ideia de versatilidade do calçado, já que ambos têm estéticas pessoais bem distintas. Diferente de relançamentos que resgatam um par específico do arquivo, o 983 nasceu como um desenho inédito, assinado pela designer Yue Wu, que reuniu referências de diferentes tênis de corrida do início dos anos 2000 em um único projeto.

Duas cores para estrear a silhueta

O New Balance 983 em vista lateral, mostrando o cabedal em mesh e couro sintético azul com acabamento espelhado (Divulgação)

O modelo chega ao mercado em duas colorways simultâneas. A primeira, chamada Shadow Blue/Zinc Blue, é a que aparece nas imagens da campanha com Gauff: cabedal em malha cinza-arroxeada com sobreposições em couro sintético azul e acabamento espelhado, lembrando verniz. O logo “N” ganha destaque em tamanho ampliado na lateral, e recortes ovais deixam a malha respirar por baixo do material sintético. A segunda opção, batizada de Tan/Grey, aposta em uma paleta bem mais sóbria, com tons de cinza combinados a camurça e pequenos detalhes verde-musgo na ponteira, nos ilhoses e no calcanhar.

Se o cabedal remete ao passado, é na base que o 983 mostra sua ambição de se diferenciar. A entressola de dupla densidade abriga módulos elípticos da tecnologia Abzorb SBS, cercados por moldagens onduladas que se espalham até a parte inferior do solado. Na versão Tan/Grey, esse desenho fica ainda mais evidente, com três pods visíveis e um módulo maior concentrado embaixo do contraforte, na altura do calcanhar. A construção conversa diretamente com o 9060, mas entrega um perfil mais baixo e um acabamento mais brilhante, o que aproxima o 983 de um tênis de uso cotidiano em vez de um equipamento voltado para desempenho esportivo.

Chegada ao mercado e preço

O lançamento das duas cores está marcado para 1º de outubro, com venda inicial pelo site oficial da New Balance e por uma seleção de lojas parceiras nos Estados Unidos. O preço sugerido é de US$ 160, o que equivale a cerca de R$ 820 na cotação atual do dólar, sem considerar eventuais impostos de importação caso o par chegue ao Brasil por meio de revendedores especializados em sneakers internacionais. O código de referência da versão Shadow Blue/Zinc Blue é U9835DU.

A aposta da New Balance no 983 acontece em um momento no qual a marca amplia sua presença tanto no segmento de performance quanto no lifestyle, disputando espaço com gigantes como Nike e Adidas em uma categoria cada vez mais dominada por lançamentos que misturam tecnologia de corrida com apelo estético voltado ao uso urbano.