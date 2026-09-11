O tênis inspirado nos anos 2000 que promete ser o mais popular do ano

Detalhe da entressola Abzorb SBS, com os pods elípticos que marcam a base escultural do 983 (Divulgação)
Jonalista colaborador
Publicado em 11 de setembro de 2026 às 09h30.
O mercado de sneakers vive um momento de saturação, com marcas lançando silhuetas novas em ritmo quase mensal. A New Balance tem sido uma das protagonistas dessa corrida em 2026: só neste ano, a companhia apresentou o Ellipse na linha de performance, o retrô 1890, o P350 no universo do basquete e parcerias assinadas, como o 2811 com Action Bronson e o 2011 com Ronnie Fieg. Agora chega a vez do 983, aposta da marca para repetir o fenômeno comercial do 9060, um dos modelos mais vendidos dos últimos anos.
A apresentação oficial veio acompanhada de uma campanha com a tenista Coco Gauff, às vésperas de sua disputa no US Open, e o cantor Aminé, parceiro frequente da marca. Segundo a New Balance, a escolha dos dois nomes busca reforçar a ideia de versatilidade do calçado, já que ambos têm estéticas pessoais bem distintas. Diferente de relançamentos que resgatam um par específico do arquivo, o 983 nasceu como um desenho inédito, assinado pela designer Yue Wu, que reuniu referências de diferentes tênis de corrida do início dos anos 2000 em um único projeto.
O modelo chega ao mercado em duas colorways simultâneas. A primeira, chamada Shadow Blue/Zinc Blue, é a que aparece nas imagens da campanha com Gauff: cabedal em malha cinza-arroxeada com sobreposições em couro sintético azul e acabamento espelhado, lembrando verniz. O logo “N” ganha destaque em tamanho ampliado na lateral, e recortes ovais deixam a malha respirar por baixo do material sintético. A segunda opção, batizada de Tan/Grey, aposta em uma paleta bem mais sóbria, com tons de cinza combinados a camurça e pequenos detalhes verde-musgo na ponteira, nos ilhoses e no calcanhar.
Se o cabedal remete ao passado, é na base que o 983 mostra sua ambição de se diferenciar. A entressola de dupla densidade abriga módulos elípticos da tecnologia Abzorb SBS, cercados por moldagens onduladas que se espalham até a parte inferior do solado. Na versão Tan/Grey, esse desenho fica ainda mais evidente, com três pods visíveis e um módulo maior concentrado embaixo do contraforte, na altura do calcanhar. A construção conversa diretamente com o 9060, mas entrega um perfil mais baixo e um acabamento mais brilhante, o que aproxima o 983 de um tênis de uso cotidiano em vez de um equipamento voltado para desempenho esportivo.
O lançamento das duas cores está marcado para 1º de outubro, com venda inicial pelo site oficial da New Balance e por uma seleção de lojas parceiras nos Estados Unidos. O preço sugerido é de US$ 160, o que equivale a cerca de R$ 820 na cotação atual do dólar, sem considerar eventuais impostos de importação caso o par chegue ao Brasil por meio de revendedores especializados em sneakers internacionais. O código de referência da versão Shadow Blue/Zinc Blue é U9835DU.
A aposta da New Balance no 983 acontece em um momento no qual a marca amplia sua presença tanto no segmento de performance quanto no lifestyle, disputando espaço com gigantes como Nike e Adidas em uma categoria cada vez mais dominada por lançamentos que misturam tecnologia de corrida com apelo estético voltado ao uso urbano.