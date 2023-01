O drinque mais famoso do Brasil? Saiba como o Rabo de Galo se reinventou

Uma das bebidas mais discriminadas nos últimos anos, está sofrendo uma revolução positiva nas formas de degustação e sabores. Essa bebida é um dos drinques mais famosos dos bares Brasil afora e chama-se Rabo de Galo.

Da tradicional bebida de boteco quente para variações fantásticas elaboradas por grandes nomes da Mixologia, com direito até a campeonato nacional, o Rabo de Galo surgiu na década de 1950 para atender um mercado de imigrantes italianos acostumados com o gosto dos vermutes italianos.

Só os profetas enxergam o óbvio: a tradução literal de cocktail - cock tail americano (mistura de bebidas) para o português fica “Rabo de Galo” e explica este início da coquetelaria nacional onde a cachaça brasileira precisava compor algum dos drinques.

LEIA TAMBÉM:

O que são cervejas terpenadas e qual o "barato" delas?

Gosta das cervejas amargas? Saiba que as azedas são as novas amargas

Da carta de drinques de bares pé-sujos, até os estabelecimentos mais conceituados do Brasil, comandado por bartenders premiados, o drinque está na crista da onda. Um recente fato que mostra que o drinque nunca esteve tão em alta, é a inauguração do bar Rabo di Galo, dentro do luxuoso hotel Rosewood em São Paulo.

Destaque especial ao bartender consagrado Mestre Derivan que tem promovido o drinque com maestria e mostrando suas variações.

Para degustar

Um bom e bem elaborado Rabo de Galo é composto de três elementos básicos: Vermute Rosso (Circolo Rosso ou Carpano) e Aguardente (Batista, Salinas ou Vale Verde). A fórmula básica para um Rabo de Galo clássico contém 60 ml de cachaça e 30 ml de vermute, respeitando a ordem. E o que não pode faltar é um bom gelo e um bom twist de limão. Tim-tim!

*Por Luiz Paulo Foggetti, fundador da APTK Spirits

Conheça a newsletter da EXAME Casual, uma seleção de conteúdos pra você aproveitar seu tempo livre com qualidade.