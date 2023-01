16 restaurantes com pratos comemorativos para o aniversário de São Paulo

Para o aniversário de São Paulo, na quarta-feira (25), restaurantes desenvolvem releituras de pratos tradicionais, clássicos paulistanos e sobremesas. Confira 16 restaurantes e bares que irão comemorar a data com pratos e receitas exclusivas.

Tantin

O bar comandado pelo chef Marco Aurélio Sena e que faz ode a boa gastronomia brasileira irá servir como homenagem à cidade paulistana nos seus 469 anos a Coxinha de Frango – coxa creme, recheada de frango assado, batata, queijo e milho verde (R$ 28), além de diversos sabores de caipirinha.

Serviço: Rua dos Pinheiros, 987 - Pinheiros - São Paulo/SP - Fone (11) 3034-3082

Nou

Para comemorar o 469º aniversário da cidade de São Paulo, as três unidades do restaurante NOU servirão no dia 25 de janeiro seu tradicional Picadinho de Carne, acompanhado com farofa de banana, couve, arroz e feijão preto, perfeito para quem quer uma refeição bem a cara da cidade. Vale aproveitar também as boas caipirinhas que o restaurante tem. O prato custará R$ 57,90 e estará no delivery.

Serviço: Rua dos Pinheiros, 274 - Pinheiros (11) 3064-0033. Rua Ferreira de Araújo, 419 - Pinheiros (11) 2609-6939. Rua Armando A. Penteado, 12 - Higienópolis (11) 3562-8003.

Piccini Cucina

A casa italianíssima que tem sob comando o restauranteur Samuel Rodrigues irá servir um clássico para comemorar a data: spaghetti a bolonhesa (R$ 75) com massa fresca feita na casa, para homenagear os imigrantes italianos que fizeram e fazem parte da história da paulicéia.

Serviço: Rua Vitório Fasano, 49 Jd Paulista- São Paulo. (11) 3476-3376 / (11) 3476-3393

Carlota

Para celebrar os 469 anos da cidade de São Paulo, o Carlota, bistrô brasileiro da chef Carla Pernambuco, servirá uma sequência especial de entrada, principal e sobremesa para a data. O Virado à Paulista de prime pork rib (R$ 80), um dos mais veteranos da cozinha brasileira, é a estrela. O prato, com bisteca suína, tutu de feijão, linguiça, ovo estrelado, couve, torresmo e arroz é a cara da cidade. Para abrir o almoço, a sugestão da chef é o duo de pastéis de picadinho e vinagrete da casa (R$ 49) e, para encerrar, picolé de paçoca de amendoim com doce de leite (R$ 30), ambos com ingredientes típicos de São Paulo.

As sugestões podem ser pedidas individualmente e estarão disponíveis de quarta, 25, a domingo, 29, no almoço e no jantar.

Serviço: Rua Sergipe, 753 - Higienópolis. (11) 98225-6030 e 3661-8670. De terça a quinta, de 12h às 16h e de 19h às 23h; sextas e sábados, de 12h às 17h e de 19h às 23h30 e domingo, de 12h às 17h.

Red Coffee

Na cafeteria Red Coffee, o 25 de janeiro será celebrado com três combos criados especialmente para a data. O primeiro deles é o Chicken Salad (salada com cubos de frango e molho de mostarda e mel) com Limonada e Espresso (R$ 60). O segundo é o com sanduíche de Carne Louca (ciabata mostarda, cubos de carne apimentada com queijo parmesão e cebola confitada, com saladinha ) com Chá de Hibisco e Espresso (R$ 65). Por fim, o terceiro é para quem quer mais algo no estilo brunch: Tamago Brunch (ovos mexidos com bacon ou salsicha alemã, ou Parma ou queijo branco) com Mimosa e Espresso (R$ 65,00)

Serviço: Rua Min. Roberto Cardoso Alves, 416 - Santo Amaro (11) 2372-4003

Exquisito

Para comemorar a data, o Bar Exquisito lança um novo drinque para o aniversário da capital, o Bem Brasileiro que leva cachaça, xarope de Cambuci, suco de limão e água gaseificada (R$ 34), sugestão perfeita para combinar com o Chicharrón – barriga de porco assada a baixas temperatura e marinada em especiarias.

Serviço: Rua Artur de Azevedo, 2079 - Pinheiros, São Paulo - Tel: (11) 2323-5432

A Pizza da Mooca

Para comemorar o aniversário de São Paulo, no dia 25 de janeiro, a premiada A Pizza da Mooca terá sua primeira pizza frita, pizzelle como chamam os italianos, com sabor que homenageia um dos sanduíches mais icônicos da cidade paulistana: pernil com provolone. Por R$ 28 será possível experimentar a novidade que acompanha vinagrete da casa para deixar a experiência completa. A pizza será vendida tanto na unidade de Pinheiros como na da Mooca apenas no dia 25 de janeiro.

Serviço: Rua da Mooca,1747 - Mooca - São Paulo/SP - Fone: 2601-4653 | Rua João Moura, 529 – Pinheiros, (11) 3064-0060

Hospedaria

O restaurante que tem o menu inteiro dedicado a homenagear a cidade de São Paulo terá como sugestão para o aniversário da cidade, o clássico dos clássicos: Estrogonofe de angus, servido com arroz branco soltinho, cogumelos frescos e batata frita da casa (R$ 66).

Serviço: Rua Borges de Figueiredo, 82 – Mooca - São Paulo. (11) 2291-5629

Ícone Asiático

No dia 25 de janeiro, o chef Roberto Satoru, do restaurante Ícone Asiático, irá servir uma Virado Nipo-Paulistano. Por R$ 65, será possível provar um tutu de feijão azuke, gohan, ajitamago, tempurá de banana, farofa Panko, pok choi refogado, buta no Kakuni e Duroc Pork. Para acompanhar, o comensal ganha uma dose de sake. Também no delivery.

Serviço: R. Fidalga, 79 - Pinheiros (11) 2667-6217

St. Chico

As duas unidades da padaria artesanal St Chico (no Largo de Pinheiros e em Higienópolis) irá servir como opção para quem quer celebrar o aniversário da cidade, o Sanduíche de Mortadela servido na focaccia bianca (com sal grosso e alecrim), mostarda Dijon e acrescida de rúcula e tomate (R$ 34).

Serviço: Avenida Higienópolis, 467 | R. Fernão Dias, 461 - Pinheiros. (11) 97280-9010

Gaarden Greenhouse

O bar no Largo da Batata dedicado ao excelente chope da belga Hoengaarden irá comemorar o aniversário de São Paulo brindando. Na data, quem escolher o brunch vai receber um drinque do dia como cortesia. A promoção vale tanto para o Toast Brunch Veggie – ovo mexido, cogumelos salteados, avocado e pão natural com manteiga e alho negro – como para o Toast Brunch Bacon – ovo mexido, bacon caramelizado com açúcar mascavo, salsichão suíno e pão natural. Ambos R$ 40 cada.

Serviço: Rua Fernão Dias, 672, Pinheiros, (11) 97207-6416.

Me Vá

Para comemorar o aniversário da cidade em grande estilo, o bar de tapas espanhol Me Vá assume sua definitivamente sua identidade de bar. Se antes as tapas, pequenas bocadas de muitas delícias, eram apenas o caminho até os pratos principais, agora elas são elas as estrelas do menu, reformulado pelo chef Gustavo Prado. As cremosíssimas croquetas bem espanholas, que brilham desde a inauguração, ganham versões de cogumelo e de bacalhau, além da clássica de jamón. Por falar em clássicos, esse capítulo do novo menu traz outros petiscos tradicionalíssimos do país europeu, como as batatas bravas servidas com aïoli, o pão com tomate e as tortilhas de batata, com ou sem jamón. No rooftop ou nas mesinhas da calçada do acolhedor sobrado, a vontade é de também gabaritar toda a carta de drinques, que dá ênfase ao uso de Jerez, o complexo vinho fortificado espanhol. A sangria também não foi deixada de lado, assim como o clericot de Kettel Botanical - este, em versão para compartilhar.

Serviço: Rua Ferreira de Araújo, 285 - Pinheiros. Tel.: (11) 3816-0588

Nonna Rosa

A casa italiana comandada pelo restauranteur Marcelo Muniz terá uma opção exclusiva para comemorar o aniversário da cidade: Stinco de Vitello assado por 12 hora, servido com polenta cremosa de açafrão e molho demi glace. Servido entre os dias 23 e 29 de janeiro, o prato custará R$ 89.

Serviço: Rua Padre João Manuel, 950 – Jardins - São Paulo/SP – Fone:(11) 2369-5542 | horário de segunda a quarta das 12h às 16h e 19h às 23h, quinta e sexta das 12h às 16h e 19h à 00h, sábado das 12h à 00h e domingo das 12h às 17h

Amazo

O restaurante peruano comandado pelo chef Enrique Paredes terá como opção para a data o Arroz de Pato feito com molho do coentro e cereja preta com magret ao ponto, coxa de pato crocante e é finalizado por um ovo frito e coração de frango (R$ 149 para compartilhar).

Serviço: Rua dos Guaianazes, 1149 - Campos Elíseos - São Paulo/SP – Fone: (11) 99560-4321 | horário de terça a sexta das 12h às 15h:30, sábado e domingo das 12h às 18h e quinta a sábado das 19h às 23h.

NB Steak

Os clientes que decidirem celebrar a data na casa, irão deliciar-se, além de outros cortes tradicionais, com o Steak NB, um corte nobre desenvolvido especialmente para casa. Exclusivo da casa, o Steak NB é um corte mais saudável e nutritivo em comparação com outras carnes nobres, como a picanha, por exemplo: tem mais proteínas, menor porcentagem de gordura e 40% menos calorias.

Como acompanhamento, o NB Steak oferece desde as sugestões mais clássicas como pão de queijo, polenta, mandioca e arroz birô biro, até opções mais contemporâneas como mix de cogumelos, croquetes de brisket, pupunha assado, cebola assada e queijo coalho com geleia de pimenta. O NB Steak também conta com uma carta de drinks autorais e clássicos, além da cerveja NB - mais uma exclusividade da casa. Para sobremesa, Sagu de vinho tinto com creme de baunilha, churros com doce de leite, creme de papaia, pudim de leite e petit gateau.

Serviço: Av. Vereador José Diniz, 3864 - Campo Belo | Tel.: (11) 5093-6006 - WhatsApp: (11) 99329-5253. Av. Brigadeiro Faria Lima, 140 – Pinheiros| Tel.: (11) 3031-1204 - WhatsApp: (11) 99327-3979. Av. Juscelino Kubitschek, 816 - Itaim Bibi | Tel.: (11) 3078-0999 - WhatsApp: (11) 97658-1679. Av. Braz Leme, 1200 - Loja 18 - Casa Verde, São Paulo - SP, 02511-000 | Tel: (11) 4810-7787

Albero dei Gelati

Inspirada pela terra da garoa, a gelataia Fernanda Pamplona e sua equipe desenvolveram o gelato de bolinho de chuva feito com leite orgânico da Terra Límpida e doce de leite Goldy, servido com mini bolinhos de chuva dourados feitos na casa com farinha Mirella, ovos orgânicos da Fazenda Malabar, açúcar orgânico Native e polvilhados com canela. A sugestão foi criada em homenagem ao emblemático quitute, originalmente português, mas que conquistou corações, ou melhor, paladares de adultos e crianças nas mesas paulistanas, seja no café da manhã ou lanche da tarde, em qualquer condição climática. Para saborear a criação é possível pedir nos tamanhos: pequeno (R$ 16), médio (R$ 20) ou grande (R$ 27). A sugestão exclusiva estará disponível durante a semana, de 23 a 29 de janeiro nas duas unidades da Albero dei Gelati, Jardins e Pinheiros, e ainda nos deliveries Ifood ou Rappi.

Serviço: Alameda Tietê, 198. Jardins. São Paulo. (11) 3062-2436 e Rua Joaquim Antunes, 391. Pinheiros. São Paulo. (11) 3063 -1821.