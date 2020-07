Novo projeto promete impulsionar moda brasileira no exterior

A Blanc Fashion, canal digital para introdução de marcas e fomento de negócios de atacado em mercados internacionais, acaba de ganhar sinal verde para criar no Brasil um projeto que promete alavancar as marcas brasileiras de moda, estilo de vida e homewear no exterior.

O projeto Brasil Fashion Now ganhou licitação da Apex-Brasil (Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos) para poder operar, em um negócio que será feito com a ABEST (Associação Brasileira de Estilistas), a ABIT (Associação Brasileira da Indústria Têxtil e de Confecção) e com a Abicalçados (Associação Brasileira das Indústrias de Calçados).

Hospedada no canal digital da Blanc Fashion, que atualmente conta com mais de 40 marcas e 10 mil compradores de 60 países cadastrados, a ação Fashion Now tem como objetivo apresentar, facilitar e gerar exportações de marcas autorais brasileiras para varejistas internacionais, modelo conhecido como B2B (business to business). O projeto prevê a criação de um espaço exclusivo para marcas brasileiras com duração inicial de seis meses.

A ideia é que mais marcas cheguem ao mercado internacional e, com a criação de novos modelos de negócios digitais, quebrem as barreiras da limitação física. Para aderir ao projeto, as marcas associadas da ABEST, ABIT e Abicalçados devem entrar em contato com a associação manifestando interesse a partir de hoje (30).