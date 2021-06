Havaianas reverterá 7% do lucro da linha Pride para causa LGBT+

Sinônimo dos produtos que fabrica, a Havaianas está indo além dos famosos chinelos de tira de borracha no mês do orgulho LGBTQI+.

Pelo segundo ano consecutivo, a marca desenvolveu uma linha completa de produtos, chamada de Havaianas Pride. A coleção inclui calçados, roupas e acessórios que celebram as cores das bandeiras LGBTQIA+.

O mundo está mais complexo, mas dá para começar com o básico. Veja como, no Manual do Investidor

A coleção está chegando às lojas com quatro novos modelos de sandálias, jaquetas, camisetas, acessórios, meias e pins

Na linha de vestuário, a marca investiu em três novas peças, trazendo um modelo de camisa e outro de camiseta na cor branca, com palavras de empoderamento em tons multicolor e estampadas. Além disso, a linha conta também com um modelo inédito de jaqueta com as cores da bandeira do orgulho pansexual em color blocks.

-

Na linha de sandálias, a Havaianas investiu em quatro novos modelos, nos shapes Top e Slim, característicos da marca. Assim como as camisetas, os modelos Rainbow, em ambos os formatos, estampam palavras diversas em tons multicolor, incluindo as tiras. Já o modelo Top Pride, traz as cores da bandeira arco-íris em um fundo branco, com tiras pretas e a frase “Love is the only way” em evidência, enquanto o modelo Slim Pride mescla o fundo preto e as cores da bandeira arco-íris em formas abstratas, repletas de glitter.

-

Para a linha de acessórios a marca conta com um modelo inédito de meia, com separação de dedinhos e esferas antiderrapantes na sola.

Reversão dos lucros

Assim como fez no ano passado, em 2021, a Havaianas assumiu novamente o compromisso de destinar 7% do lucro líquido das vendas de todos os produtos da coleção Havaianas Pride para a All Out, movimento global em defesa de acolhimento e proteção de pessoas da comunidade LGBTQIA+

Neste ano, as peças da linha Pride também terão um QR code para que os consumidores conheçam mais sobre a All Out.

Em 2020, a parceria da Havaianas com o movimento arrecadou 260 mil reais para a causa LGBTQI+.

Outra novidade é que a Havaianas está lançando globalmente, neste 15 de junho, um filme para marcar a data. Com a mensagem “Todo amor é bem-vindo”, a música “I Can See Clearly Now”, do cantor jamaicano Jimmy Cliff, dá o tom do filme, que foi gravado com personagens de diferentes países, como Austrália, Espanha, Alemanha, Estados Unidos e Brasil.