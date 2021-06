Havaianas lança canal no Youtube para celebrar o surf e as praias

Seja com sandálias, produtos da linha de beachwear ou acessórios, Havaianas é sinônimo de um lifestyle descontraído. Na semana em que se comemora o Dia Internacional do Surf, a Havaianas, queridinha dos frequentadores de praias e patrocinadora da World Surf League, lança o canal no YouTube “How We Beach”.

O novo canal traz conexão com o público através de conteúdos semanais sobre curtir a vida com muita praia, surf e viagens. "Um dos diferenciais da estratégia do nosso canal é o insight de falar e atuar com dimensão global, pensando nos nossos usuários de todos os continentes e mostrando para o mundo o estilo brasileiro de curtir a vida (e a praia), afinal, this is How we Beach!", explica Maria Fernanda Albuquerque, Diretora de Comunicação Global de Havaianas.

Para além de produtos, o canal pretende mostrar como os brasileiros e as Havaianas aproveitam a praia, dentro e fora do país. Para a primeira fase de criação de conteúdo, foram escalados Felipe Marcondes, conhecido pelos tours nos bastidores dos campeonatos da WSL; Rachel Apollonio, influenciadora digital de lifestyle e bem-estar; Lucas Estevam, criador do canal Estevam pelo Mundo, onde divide suas experiências e dicas de viagens; e a nipo-estadunidense, Eryn Krouse, salva-vidas na Califórnia e criadora de conteúdo.

“O nosso time de creators será renovado de tempos em tempos, mas sempre com pessoas que fazem jus ao jeito leve e descontraído de Havaianas", comenta Mafê Albuquerque, Diretora de Comunicação Global de Havaianas.

O canal no Youtube faz parte da transformação digital da marca. Em outubro do ano passado, a companhia trouxe para dentro de casa toda a estratégia digital e passou a cuidar ela própria do canal de e-commerce, que antes era terceirizado. Também nesse período foi lançada a ponto.com da Havaianas, com uma apresentação moderna e totalmente repaginada, com foco em situações de uso - e que, claro, aproveitam para apresentar novos produtos, com vestuário e acessórios da marca.

"Havaianas é a marca mais amada pelos brasileiros, temos um conhecimento de marca de 99%, isso é muito especial. E, justamente por isso, entendemos que precisamos nos movimentar e entregar novas experiências aos nossos usuários. Temos Havalovers em todo o mundo. Por isso a ideia de criar um canal no YouTube Global para a marca. Queremos estar ainda mais próximos do nosso público e mostrar que o lifestyle de Havaianas pode ser vivido em qualquer continente. Estamos trazendo conteúdos de qualidade que transmitem a essência de Havaianas, buscando sempre novas possibilidades”, adiciona Albuquerque.

O canal já conta com vídeos, por exemplo, que abordam as principais gírias presentes nas praias brasileiras, dicas básicas de surf para iniciantes e de como tirar as melhores fotos, fatos curiosos sobre as praias brasileiras e as melhores praias para surfar no Brasil.

Além destes, a marca também adicionou um conteúdo comemorando o Dia Internacional do Surf, com Rachel Apollonio destacando a evolução dos brasileiros no surfe e como estes estão dominando o cenário mundial.

