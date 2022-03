Guia de vinhos Descorchados chega a edição 2022 com novidades

Um dos eventos mais aguardados do calendário do vinho no Brasil, a degustação de lançamento do Guia Descorchados 2022, acontecerá este ano em São Paulo, no Villaggio JK, Vila Olímpia, no dia 15 de março.

Os participantes poderão conferir palestras sobre os países, ministradas pelo próprio Patricio Tapia autor do Guia, e fazer um tour pelas mais de 90 vinícolas que estarão presentes no lançamento, apresentando seus rótulos avaliados pelo Guia.

Aproveitando o sucesso dos anos anteriores, a edição carioca do evento está marcada para o dia 17 de março e contará com a presença de 35 expositores no charmoso deck do Village Mall, na Barra da Tijuca.

O Descorchados é um consolidado guia de vinhos que traz avaliações de rótulos da Argentina, Chile, Uruguai e Brasil. Na edição de 2022 foram mais de 4.000 vinhos degustados de mais de 230 vinícolas argentinas, 223 chilenas, 35 vinícolas uruguaias e 35 brasileiras.

Com o incremento da participação das vinícolas sul-americanas, e para facilitar o manuseio e acompanhar as viagens e degustações do leitor, esse ano o Descorchados será composto por um BOX exclusivo com 3 volumes recheados de notas e comentários dados por Patricio Tapia. O exemplar também fornece detalhes e informações sobre as principais vinícolas, recomendações e harmonizações, mantendo seu papel de referência no setor.

Box Guia Descorchados:

1- Chile -– 640 páginas

2- Argentina -– 544 páginas

3- Brasil e Uruguai -– 195 páginas

Preço: R$ 220,00

Serviço

Guia Descorchados 2022 – São Paulo

Local: Villagio JK – Rua Funchal, 500 – São Paulo – SP

Data: 15 de março de 2022

1º Horário: das 10:00h às 13:30h

2º Horário: das 15:30 às 19:00

Guia Descorchados 2022 – Rio de Janeiro

Local: Village Mall - Av. Das Américas, 3.900 – Barra da Tijuca - deck

Data: 17 de março de 2022

Horário: 18h às 22:30h

