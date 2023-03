Gisele Bündchen retorna ao país em nova campanha da Arezzo

No momento em que a Arezzo mais investe no mercado internacional, o rosto da nova campanha de Inverno 2023 da marca é ninguém menos que a modelo brasileira mais conhecida fora do país, Gisele Bundchen.

“O Brasil tem tanta coisa linda para mostrar para o mundo, a moda brasileira tem um estilo próprio e uma diversidade imensa. O Brasil é um forte exportador de calçados para o mundo e é legal ver esta indústria sempre inovando e crescendo. A Arezzo é uma marca tão querida pelas mulheres e estou muito feliz de poder estar novamente na campanha da marca.'', diz Gisele sobre seu retorno para a Arezzo nesta campanha.

O Inverno 2023 da Arezzo traz o DNA da marca em interpretações das últimas tendências. Chegam às lojas as sempre clássicas botas da marca, com destaque para modelos altos, peças acima do joelho e com plataformas, em um mix de texturas e materiais.

A coleção mistura ousadia e sensualidade na medida; ela encontra o equilíbrio perfeito entre os produtos mais clássicos e os mais fashionistas. Os sapatos pesados, com solados tratorados, fivelas, cadarços e correntes ganham espaço. Em contraponto, o mocassim é um clássico, e continua brilhando nesta temporada.

O Classy chega revisitando os sapatos boneca, que se mantém em evidência há algumas estações. A amarração delicada nos tornozelos garante um visual clássico e elegante. As western boots que brilharam no Pre Fall, chegam com ainda mais força. Estilosas e confortáveis, elas dividem espaço com a bota biker, que explora o couro estonado.

