Gastos com turismo nacional cresceram 27% em 2023, mostra levantamento

Os gastos relacionados ao turismo nacional cresceram 27% nos primeiros oito meses de 2023, na comparação com o mesmo período de 2022. Os números são de um levantamento feito pelo Itaú Unibanco, com base no uso do cartão de crédito do banco, e mostram uma realidade sentida por muitos empresários brasileiros. No mesmo intervalo, o número de transações realizadas com cartões de crédito no setor cresceu 10%, com um ticket médio de R$ 1.126.

São Paulo e Rio de Janeiro estão empatados no topo da lista, representando 17% de todas as transações relacionadas ao turismo no Brasil. Em terceiro lugar está Minas Gerais, com 12%, seguido por Paraná e Bahia, ambos com 7%. Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Pernambuco estão e com 5% das transações, cada, seguidos por Goiás, com 4%, e Ceará, com 3%.

43% dos gastos são com hotéis

Ao colocar uma lupa nos dados, os hotéis lideram com 43% das transações do setor, seguidos pelas companhias aéreas ,com 31%, e as agências de turismo, com 22%. Quando se analisa o crescimento em relação a 2022, os maiores aumentos em quantidade de transações ocorreram nos Duty Free, com alta de 34%, no aluguel de automóveis, com aumento de 31%, e nas agências de turismo, com 22%. Por outro lado, os resorts experimentaram uma queda de 14%.

O levantamento também mostra o perfil das pessoas que consomem produtos e serviços do turismo brasileiros. A geração X (nascidos entre 1965 e 1980) lidera, com 42% dos gastos. A geração Y (nascidos entre 1981 e 1996) vem em segundo lugar, com 34%, enquanto os baby boomers (nascidos entre 1946 e 1964) representam 22%, e a geração Z, apenas 2%.

“Entretanto, quando fazemos o recorte por quantidade de transações, vemos que a geração Y já ultrapassa a X, com 41% das compras realizadas com cartões de crédito no setor de turismo – e 38% da geração anterior. E os mais novos, os zennials, são os que mais crescem – um movimento natural, mas bem acima da média geral, com avanço de 61% nos gastos no setor”, explica Moisés Nascimento, diretor de dados do Itaú Unibanco.

1 em cada 4 brasileiros pretende viajar

Um em cada quatro brasileiros pretende viajar a turismo nos próximos seis meses, segundo pesquisa realizada pela Futura Inteligência e divulgada em agosto. Os dados ainda mostram que pouco mais de 41% das pessoas estão dispostas a fazer uma viagem no próximo ano, e 62% nos próximos dois anos.

A classe B lidera o grupo dos que pretendem viajar já nos próximos seis meses. Das pessoas desse estrato social ouvidas na pesquisa, 54,8% informaram que querem fazer viagens nos seis meses subsequentes, e 20,7% em até 12 meses.

A média de gastos por viagem foi de R$ 5.075,60 entre os entrevistados da classe A, R$ 4.532,60 entre os da classe B, R$ 2.891,90 entre os da classe C, R$ 2.143,9 entre os da classe D e R$ 1.687,70 entre os da E.