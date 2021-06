Os 5 melhores filmes e séries para maratonar no Dia dos Namorados

O final de semana marcado pelo Dia dos Namorados também trará grandes lançamentos nas plataformas de streaming, uma oportunidade para celebrar maratonando bons filmes e séries em casa. Os destaques dos próximos dias ficam com continuação da série "Lupin", da Netflix, que conta a vida de um ex-ladrão que vira um renomado detetive, e de "Loki", produção do universo Marvel que é a maior aposta do Disney+ para este mês.

Como é de costume, a Casual selecionou os 5 melhores filmes e séries para assistir neste final de semana. Dessa vez, entram na lista: "Lupin" e "Awake", da Netflix; "Loki", do Disney+; "Dor e Glória", da Amazon Prime Video; e "Lisey’s Story", da Apple TV+. Divirta-se!

O que assistir no straming neste final de semana:

Lupin - série T2 - (Netflix)

A Série "Lupin", baseada no personagem homônimo do francês de Maurice Leblanc, está ganhando uma segunda temporada nesta semana. A história acompanha a vida de um ladrão que se torna detetive e passa a investigar crimes quase perfeitos. Nos bastidores, entretanto, o verdadeiro objetivo de Assane, protagonista interpretado pelo ator Mamadou Haidara, é se vingar da rica família Pelligrin, que no passado acusou deu pai de um crime injustamente. Estreia dia 11.

Awake - filme - (Netflix)

Em um futuro distópico, nenhuma pessoa no mundo consegue dormir depois de um súbito aquecimento global. Com um passado conturbado, Jill (Gina Rodriguez), uma ex-soldada americana problemática, se torna a única pessoa com a chave capaz de consertar o desequilíbrio. Para encarar a situação, no entanto, Jill terá que envolver o que tem de mais precioso: sua família. No Ar na Netflix.

Loki - série - (Disney+)

O deus da trapaça está de volta em "Loki", a mais nova série original e exclusiva do Marvel Studios para o streaming Disney+. A produção é um dos grandes destaques da programação de junho, que, diferente dos demais títulos do Universo Cinematográfico Marvel, estreará dois dias antes do previsto, às quartas-feiras. Em "Loki" o temperamental vilão interpretado por Tom Hiddleston retoma seu papel que ocorre logo após os eventos de Vingadores: Ultimato.

Dor e Glória - filme (Amazon Prime Video)

"Dor e Glória" é o filme mais recente que rendeu uma indicação ao Oscar a Antonio Banderas. Com direção de de Pedro Almodóvar, a história acompanha Salvador Mallo, um cineasta sem prestígio que é obrigado a repensar suas escolhas com a volta de feridas não resolvidas de seu passado. O filme se passa na Espanha dos anos 60 e explora os acontecimentos que construíram a personalidade do protagonista de meia idade. Estreia dia 12.