Ex-presidente do COI Jacques Rogge morre aos 79 anos

O ex-presidente do Comitê Olímpico Internacional (COI) Jacques Rogge morreu aos 79 anos, informou o COI neste domingo.

Rogge foi o oitavo presidente do COI, de 2001 a 2013, e se tornou presidente honorário da entidade.

"Jacques amava o esporte e estar com os atletas - e ele transmitiu essa paixão a todos que o conheceram. Sua alegria no esporte era contagiante", disse o presidente do COI, Thomas Bach.

Rogge, um ex-cirurgião ortopédico, representou a equipe belga de rúgbi e foi 16 vezes campeão nacional belga e campeão mundial na vela. Ele competiu na classe Finn da vela em três Olimpíadas, em 1968, 1972 e 1976.

Rogge se tornou presidente dos Comitês Olímpicos da Bélgica e da Europa antes de ser eleito presidente do COI e atuou como Enviado Especial para Jovens Refugiados e Esporte nas Nações Unidas após sua presidência do COI.