Cristiano Ronaldo está fora do jogo contra o Liverpool após perda do filho

Cristiano Ronaldo não estará em campo no clássico contra o Liverpool, nesta terça-feira, às 16h. O Manchester United confirmou a ausência do craque no compromisso pela Premier League após a trágica perda de um dos filhos gêmeos que ele esperava com a esposa, Georgina Rodríguez.

"A família é mais importante do que tudo e Ronaldo está apoiando os seus entes queridos neste momento muito difícil. Assim, podemos confirmar que ele não jogará contra o Liverpool em Anfield na noite desta terça-feira e sublinhamos o pedido de privacidade e respeito à família", diz comunicado publicado no site dos Red Devils.

Nesta última segunda, o craque e a esposa divulgaram comunicado confirmando que o menino do casal de gêmeos que Georgina esperava não resistiu. A menina, por outro lado, nasceu saudável.

"É com tristeza profunda que anunciamos que nosso bebê menino faleceu. É a maior dor que pais podem sentir. Apenas o nascimento de nossa menina nos dá a força para viver esse momento com alguma esperança e felicidade. Agradecemos aos médicos e enfermeiros por todo o cuidado especial e o apoio. Estamos devastados com essa perda e pedimos privacidade nesse momento difícil. Nosso menino, você é um anjo. Te amaremos para sempre", diz nota assinada pelo casal.

