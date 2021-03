Com novo restaurante em João Pessoa, Jun Sakamoto revela apetite para montar rede nacional

Desde a última sexta-feira (5), o renomado sushiman Jun Sakamoto está com um pé na Paraíba. Foi quando ele inaugurou no Manaira Shopping, em João Pessoa, uma filial, mais despojada, do restaurante que carrega seu nome e sobrenome – esse, em atividade desde 2000, funciona no bairro de Pinheiros, em São Paulo, e ostenta uma estrela no guia Michelin.

A novidade está localizada no chamado Espaço Gourmet, no qual também se encontram o Mangai, o Nau, o Santa Grelha e o Tio Armênio – protegida da ruidosa praça de alimentação do shopping, a área dispõe de elevador exclusivo, diante do qual é possível entregar o carro a um manobrista. Dedicado, obviamente, à culinária japonesa, o novo Jun Sakamoto abre todos os dias das 11h30 às 22h.

O novo restaurante de Sakamoto, no Manaira Shopping, em João Pessoa O novo restaurante de Sakamoto, no Manaira Shopping, em João Pessoa

“Trabalhei muito para desenhar esse conceito”, declarou o sushiman, conhecido pela seriedade dentro e fora da cozinha. “Agora estamos prontos para levar nossa experiência para todo o Brasil”. O que mais ele disse: “O Manaira, em João Pessoa, foi escolhido como base de nossa primeira operação [fora de São Paulo] pelo forte posicionamento do shopping como destino de nosso público-alvo. Acreditamos muito no potencial gastronômico dessa cidade, que está se tornando uma joia na região nordeste”.

“Nossos planos de expansão para os próximos cinco anos são abrir ao menos duas lojas por ano, incluindo lugares como Goiânia, Recife, Rio de Janeiro, Curitiba e São Paulo”, emendou Sakamoto. “Acreditamos que esse é o momento de expandir e aproveitar as oportunidades que o mercado está nos dando”.

Ele continua à frente do J1, seu restaurante mais em conta, no Shopping Villa-Lobos, em São Paulo (insatisfeito com a condução do Junji, no Shopping Iguatemi, deixou a sociedade da casa em junho do ano passado).

Combinado Sashimi do restaurante Jun Sakamoto Combinado Sashimi do restaurante Jun Sakamoto

Para que seu restaurante principal sobrevivesse aos contratempos do primeiro ano da pandemia no Brasil, o sushiman resolveu incumbir ele mesmo das entregas, depois divididas com um funcionário, por considerar os aplicativos de delivery incapazes de transportar suas receitas com o devido cuidado. Do início do período de reclusão à retomada do atendimento presencial, em meados de agosto, ele calcula ter efetuado 500 entregas, ao volante do próprio carro, de um total de 700. “Não criei um delivery, mas um sistema de encomendas para o dia seguinte”, esclareceu.

Algo muda no setor no médio e no longo prazo? “Nada, vivemos um problema pontual”, afirmou Sakamoto. “Quem sai de casa para ir a restaurantes está em busca da experiência que eles proporcionam, e não só atrás de sushi.” Agora, os moradores de João Pessoa também podem desfrutar as experiências assinadas pelo renomado sushiman.