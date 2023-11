“Carros respondem por metade das vendas do mercado de luxo”

O crescimento do mercado de luxo tem sido impulsionado por experiências de luxo, estilo de vida e hospitalidade, com destaque para vendas em carros. Além disso, prevê-se um aumento no investimento em produtos de luxo, particularmente artigos de couro e relógios, como uma classe de ativos alternativa.

A avaliação sobre o momento atual do mercado de luxo é de Fflur Roberts, diretora na consultoria Euromonitor International da divisão chamada de luxury goods, uma categoria ampla que inclui itens de uso pessoal, vinhos finos, espumantes e destilados, carros e experiências. Confira a entrevista a seguir.

O que tem contribuído para o crescimento do mercado de luxo?

As vendas globais atingiram os níveis pré-pandemia já no fim de 2022. O crescimento do mercado de luxo tem sido impulsionado por experiências de luxo, estilo de vida e hospitalidade. Além disso, prevê-se um aumento no investimento em produtos de luxo, particularmente artigos de couro e relógios, como uma classe de ativos alternativa. Esse contínuo crescimento se deve em grande parte à região da Ásia-Pacífico, predominantemente China, e aos Estados Unidos. Mas a recuperação nas diferentes regiões é desigual e permanece incerta, devido a questões como o aumento das taxas de juros e inflação, problemas na cadeia de suprimentos, a crise do custo de vida e a guerra na Ucrânia.

Esse mercado deve continuar a crescer nos próximos anos?

Indiscutivelmente, o mercado de luxo demonstrou uma notável resiliência no cenário econômico em evolução. Apesar das adversidades desencadeadas pela pandemia e da contínua crise do custo de vida, o setor de luxo demonstrou sua adaptabilidade e capacidade de prosperar em meio à incerteza. Um fator significativo que continuará impulsionando as vendas no mercado de luxo é a forte demanda dos consumidores de alta renda, que enfrentaram os desafios econômicos e testemunharam um crescimento substancial em suas posições financeiras, especialmente nos mercados emergentes. A expectativa é a de que eles continuem a manter seu padrão de consumo.

A força dos países emergentes

Que setores no mercado de luxo têm ganhado destaque?

Carros de luxo e bens pessoais de luxo continuam a representar a maior parte das vendas globais em 2023, com 50% e 30%, respectivamente. Mas a velocidade de recuperação após a pandemia nas principais categorias de luxo permanece variada. Os consumidores continuam a buscar experiências reais que sejam únicas, autênticas e sustentáveis.

Que países ou regiões têm ganhado destaque no mercado de luxo?

As economias emergentes continuam a se expandir e representarão a maior parte do crescimento econômico global nos próximos 15 a 20 anos. As oportunidades de expansão de negócios em bens de luxo e hospitalidade a longo prazo provavelmente serão encontradas na região da Ásia-Pacífico, América Latina, Oriente Médio e África. O aumento de renda disponível e riqueza também trará novas oportunidades para esses mercados. Apesar das preocupações com a inflação em países emergentes e em desenvolvimento, muitos líderes no setor de luxo e moda têm buscado crescimento nesses mercados. Isso se deve às enormes oportunidades que oferecem, graças ao potencial per capita ainda não explorado, ao aumento de renda disponível e à expansão geral da riqueza, especialmente entre os jovens consumidores da classe média urbana. Na verdade, até 2040, cinco das dez principais economias globais serão mercados emergentes, e nos próximos 15 a 20 anos representarão a maior parte do crescimento econômico global.

As marcas de luxo estão preocupadas em expandir seus produtos para outros públicos ou o foco continua principalmente em clientes de alta renda?

O crescimento em toda a indústria de luxo se deve muito à transição para o varejo online e ao comércio eletrônico. As marcas de luxo têm sido muito ativas na adoção de vias digitais, criando ambientes virtuais favoráveis, exposições online interativas e serviços personalizados para cativar os consumidores. Essa transformação no espaço digital permitiu às marcas manter conexões com seus clientes durante o confinamento e ampliou seu alcance global, criando assim um público mais extenso e diversificado.