Aos 100 anos, Disney mira em parcerias e promete levar magia à casa dos brasileiros

Durante a pandemia, a venda de produtos para a casa disparou. Mas a dúvida era como o consumidor se comportaria nos anos seguintes ao isolamento. Para responder essa pergunta, a Disney fez diversas pesquisas quanti e qualitativas com consumidores de todo o Brasil. A resposta veio em tom de alento, com projeções que apontam um crescimento de dois dígitos na categoria nos próximos cinco anos.

A constatação serviu de incentivo para a marca levar adiante o lançamento, este ano, do Disney Home. “Esse novo conceito nada mais é do que uma linha de produtos voltados para casa e decoração com valor agregado de design, inovação e storytelling”, resume Priscilla Haddad, Sr. Manager de Licensing Stationery da Disney. “Quermos, cada vez mais, levar magia para a casa dos consumidores, conectando cada cantinho com suas histórias preferidas.”

A primeira parceria veio em forma de arte. A convite da Disney Brasil, o artista plástico Vik Muniz expôs sete obras inspiradas em Walter Elias Disney, cofundador da The Walt Disney Company. Uma das obras, inclusive, ajudou a compor o espaço da arquiteta Cilene Lupi na Casa Cor. O espaço foi escolhido para lançar, em primeira mão, a nova linha Disney 100, da Casa Riachuelo, em homenagem aos 100 anos de história da marca.

No ambiente lúdico, a Disney se fez presente no enxoval, nas louças e em outros itens feitos com exclusividade em parceria com a rede varejista. “Desde que lançamos essa coleção, nosso market share para produtos adultos na Casa Riachuelo dobrou”, comemora Priscila. A seguir, a executiva conta, em detalhes, a nova estratégia da marca para levar magia à casa dos consumidores brasileiros:

Além do potencial de mercado para produtos para casa, o que mais as pesquisas feitas pela Disney pós-pandemia relevaram?

Em março deste ano, a gente fez uma pesquisa mais qualitativa para entender se público jovem adulto compraria artigos de casa da Disney, e o índice foi superpositivo. Cerca de 80% deles respondeu que sim. E quando mostramos as amostras, esse índice subiu para 90%. Foi quando vimos que estávamos no caminho certo. Além disso, confirmamos que o brasileiro, ainda que goste de coisas coloridas, têm preferência por produtos mais clássicos.

Como foi a estratégia de lançamento, este ano, na Linha Home?

A gente começou a franquia da Disney Home em abril, com as obras do Vick Muniz na SP-Arte. Depois, lançamos a linha tecnológica com a Panasonic, que foi a nossa primeira linha branca no Brasil, com refrigerador e microondas de Star Wars, cujas vendas estão começando agora. Por fim, lançamos na Casa Cor os produtos exclusivos para a Casa Riahuelo, uma das nossas parceiras para lifestyle de Disney.

Essas novas parcerias com marcas têm foco qual público? Disney Home veio para trazer uma linha mais sofisticada. São produtos voltados para casa e decoração, mas com valor agregado de design e inovação e que busca um público mais A/B. Como as peças são criadas? A gente tem total autonomia aqui, com uma equipe parruda de designers que trabalham junto com a gente para desenvolver uma coleção alinhada ao que o nosso público consumidor brasileiro está buscando. No Brasil, mais especificamente, temos uma equipe de mais de 10 pessoas para o desenvolvimento e a negociação de parcerias. Posso afirmar que 100% da linha é aprovada e desenvolvida aqui no Brasil.

O que faz a Disney dizer “sim” para um parceiro?

A gente faz um mapeamento tanto de indústrias como de varejistas, e busca parcerias perenes e que se sustentem. A Disney prega a muito a construção dessa linha no mercado. Tudo é muito bem estruturado, de acordo com o nosso calendário de conteúdos – e é isso que faz a diferença.

Pode nos antecipar o que vem por aí? Não posso ainda abrir os nomes, mas já temos três novas parcerias fechadas para o ano que vem: uma no segmento de portáveis, uma no mundo gamer e outra na linha de cama, mesa e banho e decor. Aguardem, pois vem muita coisa boa por aí!