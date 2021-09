Zenklub lança índice que mede seus níveis de saúde mental no trabalho

Com o objetivo de transformar um tema subjetivo em dados, a consultoria de saúde mental Zenklub criou um índice para funcionários e empresas medirem como anda a saúde mental dos seus ambientes de trabalho.

De acordo com a empresa, mesmo com estudos e ciências como a psicologia, a psicanálise e a psiquiatria, conhecer o estado mental das pessoas nunca foi uma fórmula exata.

O Índice de Bem-estar Corporativo, chamado de IBC Zenklub foi desenvolvido por times de educação corporativa e doutores em psicologia. Ele usa um teste com 32 perguntas e é baseado em cinco aspectos: burnout, adicção ao trabalho, volume de demanda e controle, relacionamento com colegas e líderes e ambiente.

A ideia do lançamento para o Índice é conquistar empresas que estejam interessadas em investir na saúde mental fazendo diagnósticos da população de trabalhadores, mas também pessoas que querem saber seu nível de bem estar por conta própria. No entanto, o teste é gratuito para quem quiser apenas até 15 de outubro.

Todas que atingirem um percentual mínimo de colaboradores participando terão acesso gratuito a um relatório de desempenho e poderão comparar o próprio status com a média das participantes nos diversos aspectos do questionário.

Com a pandemia, a saúde mental tornou-se um forte preocupação corporativa. Números da Organização Mundial da Saúde mostram que a ansiedade e a depressão retiram da economia mundial cerca de 1 trilhão de dólares por ano.

O estudo, nomeado de Scaling-up treatment of depression and anxiety: a global return on investment analysis, também calcula que a cada um um dólar investido no tratamento dessas condições mentais, quatro dólares são obtidos como retorno.

Juntas, depressão e a ansiedade crônica afetam cerca de 10% da população, de acordo a Organização.