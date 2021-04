VTEX expande operação em Portugal e abre vagas para brasileiros

Após entrar para o seleto grupo dos unicórnios brasileiros em 2020, a VTEX, empresa de tecnologia para o comércio eletrônico que vale US$ 1,7 bilhão, revelou nesta sexta-feira, 30, mais um passo para continuar seu crescimento acelerado: a abertura de um novo escritório em Lisboa, capital de Portugal.

A empresa multinacional de 20 anos, que planeja crescer até 60% nesse ano, já tem presença no Brasil, Estados Unidos, Reino Unido, Espanha, Colômbia, Romênia, Argentina, México, Itália, Chile e Singapura.

A unidade de Portugal será o quarto escritório na Europa e será responsável pelo Catálogo da VTEX. O objetivo é criar um polo de tecnologia para a frente de produto e desenvolvimento, uma área de recebeu 18 milhões de dólares em investimento.

Alguns funcionários, como o diretor de operações, Bruno Dias, vão migrar para Lisboa e liderar a expansão da equipe. O plano é contratar 40 profissionais seniores para o time de produto até o final de 2021.

Os primeiros funcionários terão um perfil sênior e um desafio grande como se fossem fundadores de uma nova startup, como explica Bruno Dias.

“Em outras expansões, como no hub do nordeste do Brasil, focamos no profissional sênior, pois ele traz uma pluralidade de experiências na carreira, sabe lidar com a montagem de um time e lidar com desafios que não têm um escopo bem definido”, fala ele.

Segundo o diretor, a escolha do local foi pelo ecossistema emergente e acesso a bons profissionais de tecnologia. O novo hub terá três disciplinas essenciais de produtos: engenheiros de software, designers e gestores de produto.

Com as vagas, eles buscam por pessoas de diversas localidades e países, mas também estão procurando por brasileiros que morem no exterior. A predileção por pessoas fora do Brasil se dá pela dificuldade que a pandemia trouxe para viagens.

O local do novo escritório deve ser definido ainda nesse semestre e no início do segundo semestre devem começar as contratações. Mesmo com a disponibilidade para os profissionais irem para Lisboa, o modelo de trabalho da VTEX permite o trabalho remoto, flexível e com autonomia.

Desafio global

O Tetrix, desafio universitário da VTEX, está com as inscrições abertas para sua terceira edição, que promete ser a maior até então. Agora, o desafio de negócios e comércio digital está aberto para estudantes e recém-formados de qualquer lugar do mundo.

E o prêmio não é apenas uma viagem de volta ao mundo. A pessoa ganhadora terá a chance de passar por cincos países diferentes, conhecer empresas inovadoras e ter acesso a profissionais e eventos que não teria a chance de outra forma.

Para participar, os candidatos devem ser universitários ou ter no máximo três anos de formados. Também é necessário ter mais de 18 anos. As inscrições vão até o dia 31 de agosto pelo site.

