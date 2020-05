Vivo tem 130 vagas de emprego com home office e seleção remota

Mesmo durante a quarentena do novo coronavírus, a Vivo continuou contratando: já foram mais de 400 admissões até o momento e ainda existem 130 vagas abertas.

As oportunidades são para analistas, consultores, especialistas e gerentes, a maioria para as áreas de tecnologia, cibersegurança e comercial (B2B).

Embora as vagas sejam distribuídas por São Paulo, Curitiba, Belo Horizonte, Brasília, Recife e outras cidades pelo Brasil, todos os contratados terão direito a fazer home office desde o início e todas as etapas do processo seletivo serão online.

O uso de ferramentas digitais para seleção não é novo na empresa, mas ganhou um reforço nos últimos meses com a assinatura digital de contratos e integração virtual com a equipe.

Para Niva Ribeiro, VP de Pessoas da Vivo, todos estão aprendendo com o momento difícil de distanciamento social e trabalho remoto integral.

“Por isso, competências como empatia, colaboração, adaptabilidade, espírito de dono e confiança são consideradas diferenciais nos nossos processos seletivos”, comenta ela.

Para os interessados, é possível se candidatar pelo site da empresa na Gupy.