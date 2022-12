Mais do que médicos e advogados: veja quanto ganha um especialista em ESG

Diante da crescente pressão de investidores, clientes e colaboradores para que as empresas diminuam os impactos de suas operações no meio ambiente, as oportunidades de trabalho para profissionais ESG se multiplicaram nos últimos anos.

Para ter ideia da dimensão do que estamos falando, dados da consultoria GlobalData mostraram que, enquanto em maio do ano passado havia cerca de 531 postos de trabalho na área, em maio de 2022 este número chegou a 1.049 – um salto de 98% em doze meses.

Mas, enquanto a busca por especialistas em ESG cresce exponencialmente, o número de pessoas qualificadas para trabalhar na área não acompanha o mesmo ritmo – o que incentiva a disputa por profissionais e impulsiona os salários no setor.

Deixe de caçar emprego para se tornar o alvo dos recrutadores. Clique aqui e descubra como iniciar uma transição de carreira para trabalhar com ESG

O que um analista de ESG faz?

Resumidamente, o profissional de ESG é responsável por garantir que o discurso sustentável seja colocado em prática no dia a dia das empresas. Isso se dá por meio do planejamento, implementação, acompanhamento e mensuração de estratégias que levem a uma operação mais verde, responsável e transparente.

Na prática, suas ações vão desde a criação de programas de conscientização sobre o tema para os demais colaboradores, até o desenvolvimento de estratégias práticas para reduzir os impactos na cadeia produtiva da organização.

Quanto ganha um profissional de ESG?

Segundo o Guia Salarial 2023 da Robert Half, maior empresa de recrutamento especializado do mundo, a remuneração de quem trabalha com ESG varia entre R$6 mil (para cargos de entrada) e R$35 mil (para cargos mais estratégicos).

Isso significa que, dependendo do nível de especialização e senioridade, um profissional de ESG pode ganhar mais do que algumas das profissões historicamente mais bem pagas do país.

Conteúdo gratuito: clique aqui para saber como se tornar um especialista em ESG e aproveitar a alta demanda do mercado para alcançar cargos e salários mais altos

O levantamento da Robert Half revela, por exemplo, que a remuneração de um advogado hoje varia entre R$5.300 (para posições de nível júnior) e R$30.200 (para níveis gerenciais). Já o piso salarial de um médico - que pode variar de acordo com o cargo e nível de experiência, é de R$17.742,78, conforme estipulado pela Federação Nacional dos Médicos (Fenam).

Vale destacar, também, que não é preciso conquistar um cargo de gerência ou diretoria para encontrar bons salários na área. A verdade é que, dada a crescente importância do setor para o sucesso dos negócios, profissionais ESG têm encontrado remunerações competitivas em outras posições ao longo de suas carreiras. Veja alguns exemplos (retirados do Guia Salarial Robert Half 2023) abaixo.

Quanto ganha um analista de ESG?

Dependendo do nível de experiência do candidato, a remuneração de um analista de ESG pode variar entre R$ 6 mil e R$ 10 mil.

Quanto ganha um coordenador de ESG?

A remuneração de um coordenador de EHS/ESG varia entre R$ 9,8 mil e R$ 20,05 mil.

Quanto ganha um especialista em ESG?

A remuneração de um especialista em ESG varia entre R$ 10 mil e R$ 15 mil.

Carreira em ESG: clique aqui e descubra como migrar para uma das carreiras que mais crescem atualmente!

Como se tornar especialista em ESG?

Para ajudar quem deseja trabalhar com ESG, mas não sabe ao certo por onde começar, a EXAME Academy apresenta, entre os dias 9 e 17 de janeiro, uma série de encontros virtuais e gratuitos sobre o tema.

Apresentado por Renata Faber, diretora de ESG da EXAME, o treinamento Carreira em ESG abordará desde assuntos mais básicos (como a definição do que é ESG) até reflexões aprofundadas sobre como o tema impacta o mercado e a economia global atualmente. Seu principal objetivo, no entanto, é mostrar aos participantes como começar a construir uma carreira em ESG.

“Vou mostrar como é possível conquistar um trabalho com propósito real aliado a salários mais altos e mostrar o mapa para construir uma carreira em ESG”, promete Renata.

Após assistirem aos quatro vídeos, todos os participantes receberão um certificado de participação para incluir no currículo. Para ter acesso ao conteúdo gratuitamente, os interessados devem se inscrever no site oficial do projeto clicando no botão abaixo.

QUERO ACOMPANHAR A SÉRIE GRATUITA SOBRE ESG!