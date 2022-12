Coca-Cola Brasil anuncia ações de apoio para catadores de materiais recicláveis

Durante a Expocatadores, feira que reúne organizações de catadores de materiais recicláveis, a Coca-Cola Brasil assinou o termo de cooperação técnica onde amplia a parceria com a ANCAT (Associação Nacional de Catadores e Catadoras de Materiais Recicláveis), auxiliando na integração entre organizações e cooperativas de catadores a programas e iniciativas apoiados pela companhia.

A empresa investirá, em 2023, R$6,5 milhões em programas de apoio e fortalecimento da reciclagem inclusiva liderados pela ANCAT em todo o território nacional. Em parceria com a The Coca-Cola Foundation, outros 450 mil dólares serão investidos em cooperativas e organizações de catadores dos estados de São Paulo, Pernambuco e Minas Gerais. Isto totaliza um investimento em cerca de 9 milhões de reais.

O plano é impulsionar o impacto de programas de coleta e reciclagem inclusiva por meio da valorização, formalização, capacitação e investimentos em infraestrutura. O Reciclar pelo Brasil, programa da agenda ESG da Coca-Cola Brasil, já ajudou a formalizar mais de 150 cooperativas no país e, em 2017, sua fundação, gerou mais de R$ 344 milhões em renda para os catadores e catadoras.

“É na coleta e destinação adequada de embalagens pós-consumo que a Coca-Cola Brasil percebe um dos maiores desafios da cadeia da reciclagem. Por isso, trabalhamos incessantemente na melhoria e mudanças significativas em nossa produção e portfólio para ampliar a circularidade de nossas embalagens, além de colaborarmos com empresas, ONGs e governos”, diz Silmara Olívio, diretora de Relações Corporativas Cone Sul na Coca-Cola América Latina.

A redução e gestão correta dos resíduos faz parte do compromisso global da The Coca-Cola Company por uma economia circular, de acordo com uma visão de Mundo Sem Resíduos. A companhia tem se comprometido a tornar 100% das embalagens recicláveis até 2025 e, até 2030, ter pelo menos 25% de bebidas vendidas em embalagens retornáveis e dar destinação adequada ao equivalente a cada embalagem que coloca no mercado. “Nossos avanços não seriam alcançados sem a atuação de catadores e cooperativas, verdadeiros protagonistas da reciclagem no Brasil”, diz Olívio.

Agenda ESG

A circularidade, assim como a reciclagem, das embalagens é uma preocupação da Coca-Cola, que tem a coleta e reciclagem como um dos pilares de sua agenda de ESG. Nos últimos cinco anos, os projetos de apoio à reciclagem, como o “Reciclar pelo Brasil”, foram responsáveis por recolher e reciclar mais de 550 mil toneladas de material reciclável, enquanto iniciativas focadas em reciclagem de PET pós-consumo como a SustentaPET e Recicla Solar garantiram a circularidade de mais de 120 mil toneladas de embalagens, o equivalente a 2,4 bilhões de garrafas PET.

O Reciclar Brasil, é um programa privado de apoio à reciclagem e se refere à formalização do trabalho de catadores de resíduos, em busca de condições dignas de trabalho. Enquanto o SustentaPET funciona como uma central de coleta de PET pós-consumo com quatro unidades em operação no Brasil. Desde 2019, a SustentaPET já reciclou mais de 1,8 bilhão de garrafas e 90 mil toneladas de PET.

Já a Recicla Solar é uma parceria com centrais de coleta, organizações de catadores e agregadores de PET pós-consumo com atuação em Pernambuco, Ceará e Bahia. Somente de janeiro a outubro deste ano, mais de 7.500 toneladas de PET foram coletadas e destinadas para reciclagem, equivalente a 150 milhões de garrafas.

