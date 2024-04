Veja as 10 lições de carreira da Taylor Swift para alcançar o sucesso em qualquer área

A cantora Taylor Swift lançou nesta sexta-feira, 19, o álbum "The Tortured Poets Department", que é o seu 11º álbum de estúdio e foi anunciado durante o Grammy Awards de 2024.

“Escrevi tantas poesias torturantes nos últimos dois anos e queria compartilhar tudo com vocês, então aqui está a segunda parte do TTPD. E agora a história não é mais minha... é toda sua”, disse Taylor no Twitter.

Apesar de passar por momentos desafiadores em sua carreira, a cantora continua em ascensão. Só no ano passado, ela foi reconhecida como a pessoa do ano pela revista americana TIME, conquistou o Wrapped 2023, que destaca a lista de canções e artistas mais tocados ao longo do ano pelo Spotify, e foi eleita a Artista do Ano do Apple Music 2023 – além de atrair mais de 150 mil pessoas em sua turnê no Brasil.

Mas com tantos prêmios, fama e dinheiro, o que Taylor tem a nos ensinar sobre carreira?

“Apesar de não haver unanimidade em torno de valores, posicionamento ou até do gosto musical de um astro, observá-los pode nos ajudar a absorver algumas oportunidades para projetar a nossa carreira”, diz Kalyani Madhusudanan, sócia da NAGY, consultoria de Recursos Humanos, que junto com Milena Brentan, coach executiva, e Roberta Rosenburg, CEO e co-fundadora da F.Lead, trouxeram 10 lições que Taylor Smith traz com a sua carreira e que podem ajudar profissionais a alcançar o sucesso em qualquer área.

1) Seja você a primeira pessoa a valorizar o seu próprio trabalho: Taylor Swift tem defendido seus direitos autorais e o controle sobre sua música, o que a fez regravar seus álbuns antigos para possuir os direitos das novas versões. “No ambiente de trabalho valorize suas contribuições para que sejam reconhecidas e respeitadas”, afirma Milena Brentan, coach executiva.

2) Se reinvente: Taylor tem se reinventado musicalmente ao longo dos anos, transitando do country para o pop e depois para o indie/folk, demonstrando sua capacidade de se adaptar e manter a relevância em uma indústria em constante mudança. “Em uma época de tantas mudanças corporativas com IA e choque geracional esta habilidade é importante para qualquer profissão, respondendo às evoluções do mercado”, diz Brentan.

3) Seja persistente e tenha consistência: Taylor é conhecida por sua minuciosidade e qualidades exemplares, desde escrever todas as letras de suas músicas até o envolvimento detalhado na produção de seus álbuns e na organização de suas turnês. “Ela lançou álbuns de forma consistente ao longo dos anos, mesmo enfrentando adversidades significativas, como disputas legais por direitos autorais e críticas públicas. Seja consistente em suas entregas e compromissos no trabalho. Mostre persistência frente aos desafios e continue aprimorando suas habilidades, mesmo quando os resultados não são imediatos”, afirma a coach.

4) Veja dificuldades como oportunidades: Quando confrontada com a venda de seus direitos musicais, Taylor tomou a iniciativa de regravar seus álbuns, criando "Taylor's Versions", que não só a ajudou a recuperar o controle sobre sua obra, mas também revigorou sua carreira e a envolveu em um diálogo mais amplo sobre os direitos dos artistas. “No ambiente de trabalho, essa habilidade pode se traduzir em antecipar mudanças no setor, sugerir novos projetos ou processos que beneficiem a equipe e a empresa, e encontrar maneiras inovadoras de superar obstáculos.”

5) Trabalhe sua marca pessoal: A marca pessoal de Taylor Swift é forte e distintamente vinculada à sua autenticidade e conexão com os fãs. Construa e mantenha uma marca pessoal que reflita quem você é e o valor que você traz para sua organização e indústria, afirma Brentan. “Isso pode envolver participar de redes profissionais, publicar artigos, falar em eventos ou simplesmente garantir que sua comunicação e comportamento no trabalho sejam consistentemente alinhados com os seus valores.”

6) Saia da zona de conforto: Sua reconhecida abertura para a inovação ajuda a mantê-la sempre relevante. No ambiente profissional, muitas soluções pedem abordagens inovadoras. “É necessário sair do piloto automático e prestar atenção a tudo que pode estar relacionado a soluções em potencial, em especial aquilo que é dado como certo ou que é “o jeito que as coisas são por aqui. Conteste suposições e crenças, tentando atingir um novo nível de raciocínio que o leve para fora da zona de conforto”, afirma Kalyani Madhusudanan, sócia da NAGY, consultoria de Recursos Humanos.

7) Faça conexões: Capacidade de gerar uma forte conexão e relacionamento com as pessoas é um outro atributo reconhecido por Taylor Swift. “No mercado corporativo, a habilidade e o esforço para se manter conectado, mesmo em um dia a dia atribulado, pode ajudar a criar uma rede de contatos construindo um ecossistema para novas oportunidades, seja de aprendizagem ou de novos negócios”, diz Madhusudanan.

8) Saiba negociar: Ao negociar contratos vantajosos e defender seus interesses e direitos autorais, ela traz um controle e benefícios para a sua carreira, afirma Madhusudanan. “No ambiente profissional, habilidades de negociação são importantes para qualquer atividade, desde questões operacionais até questões mais complexas. Treinar essa competência pode ajudar a impulsionar a sua carreira.”

9) Seja autêntico: A Taylor tem um jeito de cantar e de criar conexões com as fãs. Quando ela lançou o movimento das pulseiras, vimos o Brasil inteiro se preparando para fazer essa troca, afirma Roberta Rosenburg, CEO e co-fundadora da F.Lead, consultoria de desenvolvimento de pessoas. “Além das pulseiras, as músicas trazem a forma como ela vê a vida e de encarar as oportunidades que aparecem”.

10) Saiba lidar com a vulnerabilidade: Ao enfrentar a perda dos direitos autorais de suas músicas, Taylor expôs seus desafios aos fãs e regravou suas obras como "versão Taylor". “Ela não apenas recuperou controle sobre seu trabalho, mas também intensificou a lealdade e o engajamento de seus fãs. Como lição, discutir abertamente limitações pode ajudar a superá-las com o apoio dos outros”, diz Rosenburg.