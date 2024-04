Quer ser um “chef”? Nestlé abre mil vagas em curso gratuito de gastronomia; veja como participar

A Nestlé abre a partir desta segunda-feira, 22, a 10ª edição do Nestlé Yocuta - Young Culinary Talents (Jovens Talentos Culinários), com objetivo de contribuir com a empregabilidade dos jovens no setor culinário. O programa, que já impactou mais de dois mil jovens no Brasil ao longo dos últimos nove anos, neste ano oferecerá mil vagas gratuitas para jovens com idades entre 18 e 30 anos de todo o Brasil.

“O programa nasceu há 10 anos com um nome em inglês, porque apesar de ter sua origem na América Latina, foi criado com a ideia de uma expansão global para Nestlé, movimento que aconteceu há três anos”, diz Rodrigo Maingue, diretor executivo de negócios da Nestlé Brasil que afirma que a limitação de idade é por identificarem uma necessidade de preparar os jovens para o mercado de trabalho, uma vez que muitos começam suas carreiras em trabalhos informais no ramo da gastronomia. “A ideia do programa é de poder ajudar os jovens nos seus primeiros passos de carreira.”

Quais serão as etapas do programa?

A primeira etapa do Yocuta acontece de forma virtual em maio, com dez aulas que podem ser feitas ao longo de cinco semanas pelo computador ou WhatsApp - incluindo aulas sobre empregabilidade e técnicas de barista.

“O curso é super completo, vai desde temas básicos de como montar um currículo para você entrar no mercado de trabalho, passa por segurança na cozinha, segurança alimentar, diversidade e empreendedorismo", afirma Maingue que reforça que nas aulas também buscam quebrar o mito de que cozinha precisa ser um ambiente de assédio. “Foi necessário trazer esses limites também nas aulas, porque não é normal e não é aceitável mais nos dias de hoje um tratamento agressivo com os funcionários.”

Após dois meses no online, cerca de 100 alunos com melhor desempenho irão avançar para a fase presencial, em São Paulo, nas quais terão aulas práticas e teóricas ministradas por chefs de Nestlé Professional e renomados chefs do cenário nacional.

Para os jovens que chegarem na fase presencial, terão a oportunidade de ter aulas na Cidade Matarazzo, em São Paulo; Le Cordon Bleu, rede de escolas de culinária e hospitalidade; na Gastronomia Preta; e na Escola Laurent Suaudeau, do chef francês de mesmo nome.

“O objetivo final do programa é apoiar a empregabilidade de jovens que estão entrando ou se formando na área de gastronomia, e ajudar nossos parceiros como hotéis, restaurantes e demais empresas do mercado de food services a terem mão de obra capacitada.”

O programa que gera novos chefs

Um dos estudantes que participou do programa da Nestlé, em 2016, foi o chef Felipe Cunha. “Com o Yocuta minha carreira avançou 20 anos em dois. Estar em contato com grandes chefs e absorver o conhecimento que cada um tem, impactou profundamente a minha vida profissional e pessoal.”

Após o programa, Felipe trabalhou no Palácio do Tangará e, mais recentemente, assumiu o cargo de Chef Pâtissier do Fasano Itaim.

“Com 29 anos, tenho certeza de que não estaria chefiando a cozinha e a confeitaria de uma das mais famosas redes de hotel no Brasil se eu não tivesse agarrado todas as oportunidades que me apareceram, e o Yocuta foi uma delas. Não só o conhecimento, mas os contatos que fiz durante o treinamento me ajudaram a chegar até aqui”, diz Cunha que também tem em paralelo uma confeitaria.

Como se inscrever?

Para participar do Nestlé Yocuta - Young Culinary Talents é preciso realizar a inscrição até 24 de maio por meio do site da Nestlé.