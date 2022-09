Vale está com mais de 100 vagas abertas para trainee; saiba como se inscrever

A mineradora Vale está em busca de 120 recém-formados para integrarem seu time de trainee. A empresa está com vagas abertas em dois programas de trainee diferentes: Global Trainee Program e o Programa Trainee Especialista de Engenharia e Geologia.

VEJA TAMBÉM:

As vagas são para os estados do Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Minas Gerais, Pará e Rio de Janeiro.

Programa Trainee Especialista em Engenharia e Geologia

Uma das premissas do Programa Trainee Especialista é proporcionar e expandir o conhecimento técnico dos profissionais nas áreas de mineração e logística.

Espera-se que os candidatos tenham visão sistêmica e mentalidade digital. No total, são cerca de 80 vagas para pessoas formadas em engenharia ou geologia, com graduação concluída entre dezembro de 2019 e março de 2023, e que tenham disponibilidade de mudança.

O programa tem duração de 18 meses e algumas vagas podem exigir inglês intermediário. A trilha de aprendizado acontecerá por meio de um curso de formação específico para cada área (mina, ferrovia ou porto) e aplicação prática na rotina de trabalho.

Uma novidade nesta edição é a oportunidade de os trainees especialistas experimentarem posições de supervisão em um curto/médio prazo como uma chance de desenvolvimento e preparação para assumirem posições de liderança no futuro.

Global Trainee Program

Serão cerca de 40 vagas para o Global Trainee Program, que busca candidatos com visão ampla, sistêmica e estratégica do negócio, além de mentalidade digital.

O programa terá duração de 18 meses e os profissionais podem ser formados em qualquer curso e ter finalizado a graduação entre julho de 2020 e março de 2023.

Também é preciso ter conhecimento do idioma inglês avançado ou fluente e disponibilidade para mudanças e viagens.

O programa de desenvolvimento será focado em negócios e gestão de projetos e contará também com job rotations, ou seja, oportunidade de atuar em diversas áreas dentro das operações da empresa no Brasil.

Contratação e benefícios

O processo seletivo do Programa de Recém-Graduados 2023 acontece de setembro deste ano até fevereiro de 2023.

A previsão de contratação é em maio de 2023. Além da oportunidade de desenvolvimento e aprendizado, a empresa oferece salário compatível com o de mercado e os seguintes benefícios: participação nos lucros e resultados (PLR); auxílio mudança; plano de previdência privada; assistência médica e odontológica; vale-refeição ou alimentação na empresa (quando aplicável); vale alimentação; auxílio farmácia e seguro de vida em grupo.

Como se inscrever no programa de trainee da Vale

Os interessados devem acessar a página de carreiras da Vale e realizar a inscrição no programa desejado. As inscrições vão até o dia 3 de outubro.

A gerente global de Atração de Talentos da empresa, Mira Noronha, ressalta que os dois programas de recém-graduados oferecem aos candidatos a oportunidade de iniciar e desenvolver uma carreira de sucesso. “O intuito da Vale é permitir que os profissionais selecionados explorem, aprendam e expandam suas habilidades para ocuparem, no médio e no longo prazo, cargos estratégicos na empresa", explica a gerente.

Dicas de carreira, vagas e muito mais

Você já conhece a newsletter da EXAME Academy? Você assina e recebe na sua caixa de entrada as principais notícias da semana sobre carreira e educação, assim como dicas de nossos jornalistas e especialistas.

Toda terça-feira, leia as notícias mais quentes sobre o mercado de trabalho e fique por dentro das oportunidades em destaque de vagas, estágio, trainee e cursos. Já às quintas-feiras, você ainda pode acompanhar análises aprofundadas e receber conteúdos gratuitos como vídeos, cursos e e-books para ficar por dentro das tendências em carreira no Brasil e no mundo.

Inscreva-se e receba por e-mail dicas e conteúdos gratuitos sobre carreira, vagas, cursos, bolsas de estudos e mercado de trabalho.