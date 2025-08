Vale abre mais de 700 vagas de estágio em 5 estados. Veja como participar

A Vale abriu as inscrições para o Programa de Estágio 2025, com mais de 700 vagas distribuídas entre cidades da Bahia, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Minas Gerais, Pará, Rio de Janeiro e no Distrito Federal.

Com início previsto para novembro, o programa é destinado a estudantes do ensino superior com previsão de formatura entre dezembro de 2026 e dezembro de 2028. O objetivo é atrair talentos diversos e proporcionar uma experiência prática e transformadora para aqueles que desejam iniciar a carreira contribuindo para uma mineração mais sustentável e inovadora.

“Nossas operações desempenham um papel essencial na sociedade, presentes em tudo, desde equipamentos médicos até a mobilidade urbana. Buscamos pessoas que compartilhem o desejo de construir um legado positivo – econômico, social e ambiental. Oferecemos um ambiente de aprendizado intenso, com oportunidades reais de crescimento”, afirma Ricardo Pina, gerente de Atração e Aquisição de Talentos da Vale.

A diversidade é um dos pilares estratégicos da Vale e está no centro do programa de estágio. Na última edição, 57% dos selecionados foram mulheres e 56% pessoas negras, além da contratação de pessoas com deficiência, indígenas e da comunidade LGBTI+.

Quais são as áreas de atuação?

As vagas contemplam cursos variados, como Engenharias, Tecnologia, Geologia, Enfermagem, Psicologia, Administração, Comunicação, Direito, entre outros.

Há oportunidades nos formatos presencial e híbrido, com carga horária de 6 horas diárias.

Quais são os benefícios?

Os estagiários recebem bolsa-auxílio de R$ 1.500 e contam com um pacote de benefícios que inclui:

Vale-transporte (quando aplicável)

Vale-refeição ou alimentação na empresa (quando aplicável)

Assistência médica

Gympass

Programa de assistência ao empregado

Seguro de vida

Cesta de Natal

Recesso remunerado de 15 dias a cada 6 meses

Como se inscrever?

As inscrições para o Programa de Estágio da Vale podem ser feitas até o dia 04 de setembro diretamente no site da companhia.