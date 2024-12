Como a mineradora Vale está acelerando as mulheres na liderança?

A mineradora Vale tem um grande desafio no RH: atrair e reter mais mulheres em diferentes níveis da organização, principalmente na liderança.

Desde 2019, a companhia está apostando em programas estruturados que atraem, desenvolvem e retêm mulheres em diferentes áreas. Uma das iniciativas são as mentorias, que a Vale investe em uma parceria com a Top2You, plataforma especializada em mentorias, conectando funcionárias a mentores de alto nível em sessões 100% online. “Por meio dessas mentorias, a empresa tem avançado significativamente no aumento da representatividade feminina em suas lideranças e operações”, afirma Tatiana Matos, diretora de RH da Vale.

O programa tem ajudado a preparar mulheres para desafios estratégicos na carreira e superar barreiras, como a síndrome da impostora e até mesmo a falta de representatividade em uma área que historicamente é vista como uma indústria masculina.

A adesão ao programa tem sido alta, com 441 mulheres em cargos de supervisão e direção participando de mais de 400 mentorias nos últimos dois anos. “As sessões são personalizadas. Cada mulher escolhe os temas e mentores mais alinhados às suas necessidades, como liderança inspiradora, desenvolvimento de equipes e plano de carreira”, conta Thiago Correia, CEO da Top2You.

Impactos concretos na representatividade

A jornada de diversidade da Vale, intensificada desde 2019, já apresenta resultados expressivos. A representatividade feminina na empresa saltou de 13% em 2019 para 25% em 2024, com uma meta de alcançar 30% até 2030. Nos cargos de liderança, a presença feminina também cresceu significativamente: hoje, 24% dos diretores da Vale são mulheres, em comparação aos 13% de cinco anos atrás.

“Nosso compromisso com a equidade de gênero não é apenas uma meta; é uma transformação cultural. Isso inclui desde ajustes na infraestrutura, como a criação de banheiros femininos nas operações, até ações voltadas para a inclusão e bem-estar das mulheres”, afirma Matos que significa que o aumento de mulheres na companhia chega a mais de 8 mil funcionárias.

“É muita gente. Tivemos que rever todo o nosso ambiente físico também para acomodar, principalmente nas operações”, diz Matos.

Iniciativas complementares para mulheres

Além das mentorias, a Vale investe em outros programas voltados ao desenvolvimento feminino:

Programa Potencializando Talentos : capacita funcionárias com alto potencial para cargos estratégicos, oferecendo coaching, mentoria e masterclasses.

: capacita funcionárias com alto potencial para cargos estratégicos, oferecendo coaching, mentoria e masterclasses. Conversas inspiradoras : promove diálogos entre líderes da Vale e referências do mercado sobre temas como empoderamento e liderança.

: promove diálogos entre líderes da Vale e referências do mercado sobre temas como empoderamento e liderança. Aceleração de mulheres negras : foca no fortalecimento de competências de mulheres negras em estados como Maranhão, Pará e Minas Gerais.

: foca no fortalecimento de competências de mulheres negras em estados como Maranhão, Pará e Minas Gerais. Ambiente livre de assédio: ações robustas contra assédio, incluindo o treinamento obrigatório REAGIR e canais de denúncia confidenciais.

Benefícios diferenciados e suporte à maternidade

A Vale oferece benefícios que contribuem para o equilíbrio entre vida pessoal e profissional a todos os funcionários, como licença maternidade e paternidade estendidas (de 6 meses para as mães e de 1 mês para os pais), auxílio-creche e modelo híbrido de trabalho. A empresa também oferece como benefícios diferentes do mercado auxílio financeiro de R$ 446,79 por ano para óculos e lentes de contato (para funcionárias em licença-maternidade ou funcionários que recebem auxílio doença) e para e oferece reembolso escolar para crianças até 6 anos.

O papel dos homens na equidade

Reconhecendo a importância de uma mudança cultural ampla, a Vale implementou o programa Masculinidade Saudável, que incentiva os homens a refletirem sobre seu papel na promoção da equidade de gênero.

“Trabalhar as questões de gênero com todos os funcionários é essencial para construir um ambiente realmente inclusivo”, conta Matos. “Acreditamos que uma força de trabalho diversa e equitativa é essencial para criar um ambiente seguro, produtivo e inovador”.

A Vale emprega aproximadamente 234.000 pessoas, incluindo funcionários diretos e terceirizados, distribuídos em 18 países, com sede no Rio de Janeiro. A empresa possui operações de mineração em diversos estados brasileiros, como Minas Gerais, Pará e Maranhão, além de atividades em países como Canadá, Indonésia e Omã. A Vale registrou lucro líquido de US$ 7,983 bilhões ano passado, uma alta de 52% ante os US$ 16,728 bilhões de 2022.