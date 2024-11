Os planos do “Na Prática” para transformar vidas junto à entidade sem fins lucrativos do BTG Pactual

A plataforma “Na Prática” foi criada em 2012 e se consolidou no Brasil com a oferta de cursos complementares às universidades, como treinamentos de liderança e desenvolvimento de soft skills. Agora, a plataforma começa um novo capítulo.

O "Na Prática" foi criado como um braço de educação da Fundação Estudar, organização filantrópica fundada em 1991, por Jorge Paulo Lemann, Marcel Telles e Beto Sicupira, com objetivo de formar futuros líderes no Brasil por meio de bolsas de estudos em universidades internacionais de ponta. A partir deste mês de novembro, passa a fazer parte de entidade sem fins lucrativos do BTG Pactual (do mesmo grupo que controla a EXAME).

O movimento traz também Anamaíra Spaggiari, que deixa o cargo de CEO da Fundação Estudar, após 6 anos na presidência e 11 anos de casa, para liderar a plataforma dentro da estrutura do banco. Para ela, a transição para o ecossistema do BTG Pactual, tem muita sinergia com o propósito do “Na Prática”.

“Essa união com uma área do BTG Pactual, empresa que valoriza e investe em educação há anos, permitirá que a plataforma alcance ainda mais jovens, oferecendo a eles uma educação acessível e que complementa suas formações acadêmicas,” afirma Spaggiari.

Além do "Na Prática", o BTG Pactual apoia outros investimentos consolidados em educação, como a Faculdade EXAME, instituição de ensino superior que combina a expertise de mais de 55 anos da revista EXAME com cursos de pós-graduação, MBA e de extensão em diferentes áreas, e o Instituto de Tecnologia e Liderança (Inteli), instituição de ensino superior privada e sem fins lucrativos fundada em 2021 pelos empresários André Esteves e Roberto Sallouti para formação de líderes em tecnologia.

Quais são os cursos?

O “Na Prática” nasceu da necessidade de complementar a formação de universitários brasileiros com uma abordagem que faz jus ao seu nome. A ideia é oferecer cursos mais práticos, algo que muitas vezes falta nas universidades tradicionais, conta Spaggiari.

“Nós percebemos que, academicamente, os alunos de boas universidades brasileiras eram tão bem formados quanto os de fora, mas em termos de habilidades como comunicação, autoconfiança e visão de negócios, havia um abismo de diferença”.

Como solução, o “Na Prática” disponibiliza cursos que vão desde programas rápidos de três horas até formações mais intensivas de 60 horas. Muitos desses cursos são gratuitos, especialmente os online, enquanto os presenciais têm taxas acessíveis, apenas para cobrir custos básicos. Entre os mais procurados estão Comunicação Assertiva no Trabalho, Gestão de Projetos e Liderança para Iniciantes, diz Spaggiari. “São cursos voltados tanto para estagiários quanto para profissionais que buscam o primeiro cargo de liderança”, diz.

Desde 2012, mais de 120 mil jovens passaram pelos cursos, e o impacto da plataforma é expressivo, segundo avaliações conduzidas pela FGV. “Os alunos que passaram pelos cursos presenciais tiveram até R$ 9 mil a mais de salário por ano em média e 20 pontos percentuais a mais em protagonismo de carreira,” diz Spaggiari. “Eles saem mais preparados, mais confiantes e prontos para encarar o mercado de trabalho com essa formação complementar.”

Entre separação e união, o que esperar?

A Fundação Estudar começou em 1991 como um programa de bolsas de estudo para brasileiros em universidades de ponta no exterior. Com o tempo, expandiu suas iniciativas para atender jovens em todo o Brasil, tornando-se uma referência na formação de líderes por meio de novas plataformas de cursos, como o “Na Prática”.

Com essa nova fase, que começa neste mês, Spaggiari conta que a Fundação Estudar retorna às suas origens, se concentrando nos programas de bolsas de estudo e talentos, enquanto o “Na Prática” inicia um ciclo sob a gestão da entidade sem fins lucrativos do BTG Pactual.

“Estamos fechando um ciclo e abrindo outro. Separados da Fundação Estudar, acreditamos que as operações terão ainda mais força para crescer e transformar a vida dos brasileiros,” afirma Spaggiari.

A relação da plataforma "Na Prática" com o banco BTG Pactual começou em 2012, quando o banco investiu R$ 9 milhões no desenvolvimento do programa. Agora, com a área de Responsabilidade Social do BTG à frente, a expectativa é que a operação do “Na Prática” se beneficie da expertise do ecossistema do BTG Pactual em educação e tecnologia, bem como da ampla rede de conexões do banco. “A meta é aumentar ainda mais o número de pessoas impactadas pela plataforma, levando a educação prática para milhões de brasileiros”, diz a diretora da plataforma.