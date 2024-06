Vagas no mercado financeiro: veja oportunidades em diferentes áreas

O mercado financeiro segue aquecido e com diversas oportunidades para perfis seniores e para quem está dando os primeiros passos na carreira. Empresas como Astra Capital, Ailos e Brio Investimentos estão com vagas abertas, oferecendo desde estágios até posições seniores. Confira abaixo os detalhes das oportunidades disponíveis:

Oportunidades de vagas e cursos

Astra Capital

A Astra Capital está oferecendo vagas para assessores de investimentos nos níveis júnior (01), pleno (02) e sênior (01). Requisitos incluem Certificação Ancord AAI (necessária ao iniciar), ensino superior completo ou em andamento, domínio do pacote Office, especialmente Excel, e habilidades de comunicação e perfil comercial.

Vale saber: o modelo de trabalho é híbrido com escritório em São Paulo.

o modelo de trabalho é híbrido com escritório em São Paulo. Onde se inscrever: envie um e-mail para atendimento@astracapital.com.br.

EQI Investimentos

A EQI Investimentos oferece diversos programas de qualificação, como o Educa+EQI, Programa de Jovens Aprendizes em parceria com o CIEE, Programa de Estágio, e o Programa Shadow U (Guide-U) para estudantes do ensino médio interessados no mercado financeiro.

Vale saber: além dos programas de qualificação, a EQI possui a plataforma digital DesenvolvEQI, formações para lideranças, e parcerias com enctidades estudantis.

além dos programas de qualificação, a EQI possui a plataforma digital DesenvolvEQI, formações para lideranças, e parcerias com enctidades estudantis. Onde se inscrever: mais informações das oportunidades no link.

Ailos

O sistema de cooperativas de crédito Ailos, que conta com mais de 1,6 milhão de cooperados, está com 144 vagas abertas em Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul. As vagas são presenciais e remotas em diversas áreas como negócios, tecnologia, financeiro, controladoria, jurídico, marketing, entre outras.

Vale saber: as vagas são presenciais e remotas;

as vagas são presenciais e remotas; Onde se inscrever: O processo de candidatura é 100% online e pode ser encontrado no link.

Brio Investimentos

A Brio Investimentos está com uma vaga aberta para analista de relações com investidores e FP&A. A posição é voltada para profissionais formados em Economia, Administração ou Engenharia, com experiência nas áreas de Relações com Investidores, FP&A ou correlatas, conhecimento avançado de finanças e modelagem financeira.

Vale saber: é necessário disponibilidade para viagens;

é necessário disponibilidade para viagens; Onde se inscrever: Para mais informações, envie um e-mail para contato@brioinvestimentos.com.br.

