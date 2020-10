Universidade de Oxford oferece bolsas de R$ 108 mil para 2021

As bolsas Oxford Weidenfeld-Hoffmann, lançadas pela universidade britânica em 2015, estão com inscrições abertas até janeiro de 2021. A iniciativa oferece bolsas para pós-graduação em Oxford, de valor integral, e foca em candidatos que tenham desempenho acadêmico excelente e cujos projetos de pesquisa visem resolver questões sociais atuais.

As bolsas para pós-graduação cobrem todo o valor de anuidade e das taxas acadêmicas, além de oferecerem um auxílio financeiro para as despesas do aluno durante o período de estudos. Ao longo do ano, são, no mínimo, 15.285 mil libras (cerca de R$ 108 mil na cotação atual) de auxílio.

Durante o período do curso, como parte do Oxford Weidenfeld-Hoffmann Scholarships and Leadership Programme, os estudantes recebem ainda mentoria, fazem cursos para desenvolvimento de liderança e desenvolvem um projeto pro bono.

Como se inscrever nas bolsas para pós-graduação em Oxford

Não há candidatura separada para as bolsas. Para se inscrever, é necessário preencher a candidatura para o programa de pós-graduação da Universidade de Oxford e selecionar o Weidenfeld-Hoffmann Scholarships and Leadership Programme no formulário, na parte referente a apoio financeiro.

O candidato deve submeter ainda um statement no sistema de candidatura, evidenciando a relevância de seus estudos e seu potencial de liderança. Esse documento deve ser redigido de acordo com um modelo disponível neste link.

Durante o processo, o aluno deverá demonstrar como o curso em Oxford se encaixa em seu plano de carreira, e como sua pesquisa contribuirá para melhorias em seu país de origem, a nível regional ou internacional. Entre os cursos elegíveis para a bolsa, estão o Mestrado em Estudos Latino-americanos, o Mestrado em Economia para o Desenvolvimento e Ciências Sociais da Internet.

Há também programas focados no meio ambiente, com ênfase em agricultura, gestão hídrica e biodiversidade (confira a lista completa de cursos elegíveis). Para saber detalhes do processo e fazer a application, basta acessar o site da iniciativa.

O prazo final para inscrições varia de acordo com o curso, mas todos eles vão até janeiro de 2021. Candidatos selecionados na primeira fase participarão de uma entrevista, que será realizada entre abril e maio de 2021, e a organização da bolsa espera ter os resultados finais até o o fim de maio.

Este artigo foi originalmente publicado pelo Estudar Fora, portal da Fundação Estudar.