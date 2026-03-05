Três erros ao usar o ChatGPT no trabalho que podem comprometer seus resultados

Ferramentas de inteligência artificial generativa têm sido incorporadas à rotina profissional para apoiar tarefas como produção de textos, organização de informações e análise de conteúdos.

Entre as mais utilizadas está o ChatGPT, que passou a integrar fluxos de trabalho em diferentes áreas.

Apesar da popularização da tecnologia, o modo como a ferramenta é utilizada influencia diretamente a qualidade das respostas. Solicitações vagas, ausência de contexto ou uso da IA como fonte única de informação podem reduzir a utilidade do resultado final.

Veja três erros comuns ao usar IA sem dominar a ferramenta:

1- Fazer pedidos vagos ou pouco específicos

Uma das situações mais comuns ocorre quando a solicitação enviada à ferramenta não apresenta contexto suficiente. Pedidos amplos, sem objetivo claro ou sem indicar formato desejado, podem resultar em respostas genéricas.

No ambiente profissional, detalhar o contexto da tarefa, o público do conteúdo ou o tipo de resultado esperado tende a tornar a interação mais eficiente e reduzir a necessidade de revisões posteriores.

A especificidade do comando funciona como orientação para o sistema estruturar a resposta de maneira mais alinhada ao que se busca.

2 - Usar a ferramenta como única fonte de informação

Outra prática recorrente é utilizar a resposta gerada pela IA como única referência para uma decisão ou produção de conteúdo. Embora a ferramenta possa sintetizar informações e organizar ideias, a verificação de dados continua sendo uma etapa importante.

Em tarefas que envolvem relatórios, dados de mercado ou conteúdos informativos, a checagem em outras fontes contribui para garantir consistência e precisão das informações.

3- Ignorar a revisão do conteúdo gerado

Mesmo quando o resultado atende à solicitação inicial, a revisão continua sendo parte essencial do processo de uso da inteligência artificial no trabalho.

A leitura crítica permite ajustar a linguagem, adequar o texto ao público e verificar se o conteúdo está alinhado com o objetivo da tarefa.

Ao incorporar a revisão como etapa final, a ferramenta passa a funcionar como apoio na produção, enquanto a validação permanece integrada ao fluxo de trabalho profissional.

