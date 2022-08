Trabalhe no mercado financeiro: fintechs e bancos estão com mais de 300 vagas abertas

A cada ano que passa, cresce o interesse do brasileiro com o mercado financeiro. Em 2021, a bolsa brasileira atingiu a marca histórica de 4 milhões de contas de pessoas físicas.

Se o interesse no setor cresce, as empresas precisam acompanhar esse movimento. E, dada a demanda, muitas companhias que atuam do mercado financeiro estão com vagas de emprego abertas.

A EXAME preparou uma lista de empresas com as vagas de emprego abertas para ajudar aqueles que querem trabalhar com o mercado financeiro. Há vagas em gestoras, casas de análise, fintechs e outras. Confira:

Morgan Stanley

Para quem quer começar uma carreira no mercado financeiro, o Morgan Stanley pode ser uma boa porta de entrada. O banco americano está em busca de estagiários para atuar nas áreas de áreas de Investment Banking & Capital Markets, Sales & Trading, Research, Finance, Technology, Operations, Human Resources e Legal.

Os candidatos devem ter uma formatura prevista a partir de dezembro de 2023 e possuir um nível intermediário de inglês.

As inscrições devem ser feitas através do site oficial de contratação do banco até o dia 28 de agosto.

Suno Research

A casa de análise Suno Research abriu inscrições para a segunda edição do Suno Challenge, desafio que reúne universitários que desejam ingressar no mercado de capitais como analistas de investimentos.

Após o desafio, que inclui trilhas de aprendizado e atividades, os candidatos que mais se destacarem conquistam uma vaga no programa de estágio da Suno, o Summer Job — além de ganhar diversos prêmios.

As oportunidades são elegíveis para estudantes de todo o Brasil e não há restrição de curso. Os interessados podem se inscrever através da página oficial do programa.

Santander

O Santander Brasil abre as inscrições para seu segundo Programa de Estágio de 2022, que oferece vagas em diversas áreas, principalmente em seus centros administrativos na Vila Olimpia, Santo Amaro e Interlagos, ambos localizados em São Paulo (SP), além de vagas em outras regiões do Sudeste. Os estudantes devem estar matriculados em curso de graduação e tecnólogo, a partir do segundo semestre e terem disponibilidade de estagiar por 6 horas.

. Os benefícios para os selecionados incluem bolsa auxílio competitiva com o mercado, assistência médica, vale refeição, vale transporte, seguro de vida e acesso gratuito a programas de treinamento. Os contratados começarão a trabalhar no Santander em outubro e novembro deste ano.

Os interessados devem ter disponibilidade de mínimo de um ano de estágio, conhecimento do pacote Office e inglês (para algumas vagas) e apresentar disponibilidade para estagiar 30 horas semanais.

Os interessados devem realizar as inscrições através da página da vaga até o dia 2 de setembro.

Quantum Finance

A Quantum Finance, empresa que fornece soluções de informações para o mercado financeiro, recruta 10 profissionais para as áreas de tecnologia, produtos e relacionamento com os clientes.

Há vagas para Sysadmin, international sales manager, analistas seniores para dados offshore, além de oportunidades para estagiários.

O modelo de trabalho é híbrido, com idas ao escritório da empresa no Rio de Janeiro.

As inscrições devem ser realizadas no site oficial da companhia.

Afinz

A Afinz, plataforma de soluções financeiras , está com 17 vagas abertas, sendo 13 full presencial e/ou híbrido no estado de São Paulo — grande parte na cidade de Sorocaba, e 4 posições no modelo home office.

Operações, Financeiro, Engenharia de Produtos, Rico de Crédito, Compliance e Analista de Planejamento são algumas das áreas que estão recrutando.

Os interessados podem se inscrever pelo site de contratação da companhia.

Titanium Asset

A Titanium Asset, gestora de investimentos, especializada em ativos digitais, recruta Analista de Investimentos para compor sua equipe.

É imprescindível experiência na área comercial de instituições financeiras ou assessoria de investimento e sólido conhecimento na estruturação de produtos de diferentes complexidades.

O modelo de trabalho é presencial, regime de contratação é PJ (inclui vale-refeição e férias remuneradas).

A inscrição deve ser realizada na página da vaga no LinkedIn.

Itaú Unibanco

O banco Itáu está a procura de jovens recém-formados para atuar em seus times. Os candidatos podem escolher entre duas trilhas de desenvolvimento: Negócios Atacado e Negócios Varejo. A previsão de início das atividades é em janeiro de 2023.

Também será possível que cada trainee defina as áreas do seu job rotation junto aos gestores e a área de Pessoas do Itaú, criando uma jornada personalizada, de acordo com seus interesses de carreira.

O programa é voltado para graduados em qualquer curso de longa duração (quatro anos ou mais) nas áreas de Exatas, Humanas ou Biológicas, que concluíram o ensino superior em dezembro de 2020. Também podem se inscrever universitários com previsão de formação até julho de 2024.

O banco oferece, além de um rol extenso de benefícios, uma bolsa auxílio de R$ 7 mil. Os interessados devem acessar a página da vaga para realizar as inscrições. O prazo é até o dia 5 de setembro.

Toro Investimentos

A Toro Investimentos, empresa do Grupo Santander Brasil, está com vagas abertas para a área de tecnologia. As oportunidades são para profissionais que queiram atuar como Product Managers, colaborando em projetos multidisciplinares e liderando projetos de Product Dicovery, e para desenvolvedores full stack (.Net/C# ou NodeJS). As vagas são 100% remotas. Para se candidatar, os interessados devem se inscrever na página oficial de cada vaga: Product Manager e Desenvolvedor full stack

Jeitto

A fintech Jeitto, especializada na concessão de crédito, está com 04 vagas abertas para a área de tecnologia e sistema CLT. Inscrições podem ser realizadas pelo site responsável da vaga:



- Analista de dados Pleno

- Analista de Quality Assurance Sênior

- Gerente de Infraestrutura e Cloud

- Líder técnico de Backend Sênior

Ailos

A Ailos, Sistema de Cooperativas de Crédito e conta com mais de 1,4 milhão de cooperados, está com diversas vagas abertas.

As cooperativas que fazem parte do Sistema Ailos, incluindo a Central, têm mais de 180 vagas abertas em Santa Catarina, no Paraná e Rio Grande do Sul.

Há vagas presenciais e remotas em áreas como negócios, tecnologia, financeiro, controladoria, jurídico, marketing, entre outras. As oportunidades por cooperativa são atualizadas constantemente e podem ser encontradas em no site oficial da companhia. O processo de candidatura é 100% online.