EY oferece curso gratuito e online em temas como DevOps, Excel e Python; há chance de emprego

A EY, empresa de consultoria e auditoria, em parceria com a Eu Capacito, projeto social que tem o objetivo de formar profissionais de tecnologia, está com 1.000 vagas abertas para um programa de capacitação gratuito e online.

Batizado de EY Empodera, a iniciativa é realizada por meio do EY Institute, organização da sociedade civil que visa o impacto social por meio da educação.

O programa está na terceira edição e já contou com a participação de 400 pessoas. Para este ano, o foco é diversidade e inclusão, então, a ideia é impactar pessoas com acesso limitado à educação.

Como se inscrever no EY Empodera?

Os candidatos passarão por um processo seletivo para iniciar o curso e devem cumprir alguns pré-requisitos. Entre eles, é necessário:

Pertencer às classes C, D ou E;

Estar cursando a partir do 2º semestre da graduação, ou ter até 2 anos de formado;

Ter mais de 50 anos (nesses casos é necessário graduação completa);

Interesse nas carreiras de Auditoria, Consultoria e Tecnologia.

Ao final do treinamento, os alunos receberão certificado de conclusão e serão convidados para participar de um processo seletivo exclusivo para o BEYELLOW, o programa de trainee na EY.

Qual o conteúdo do EY Empodera?

Serão 75 horas de treinamento disponíveis no site Eu Capacito. As aulas são assíncronas, isto é, elas estarão gravadas e os alunos podem assistir aos conteúdos no momento que preferir.

Faz parte do programa encontros ao vivo com os mentores para tirar dúvidas dos participantes. O curso deve ser concluído em um período de três meses.

Os módulos abordarão temas como Marca Pessoal, Agile, Comunicação e Língua Portuguesa, LinkedIn, Excel, DevOps, Python, Finanças Pessoais, Governança de Dados, Engenharia de Dados, Futuro do Trabalho.

Os interessados devem se inscrever na página do EY Empodera até o dia 5 de setembro.

Inscreva-se e receba por e-mail dicas e conteúdos gratuitos sobre carreira, vagas, cursos, bolsas de estudos e mercado de trabalho.