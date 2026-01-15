Essa empresa de segurança fatura quase US$ 3 milhões vendendo cães sob medida para milionários

A executiva Kim Greene, de 51 anos, hoje lidera uma operação singular no interior de Montana, nos Estados Unidos. À frente da Svalinn, empresa especializada na criação e treinamento de cães de guarda de elite, ela fatura US$ 175 mil por animal vendido, valor que surpreende até os profissionais mais experientes do setor de segurança.

Em 2024, a empresa alcançou receita de US$ 2,97 milhões e foi financeiramente lucrativa, segundo documentos analisados.

A história da Svalinn, no entanto, está longe de ter começado com números tão expressivos. Fundada originalmente em 2005 no Quênia, sob o nome Ridgeback Ltd., a empresa oferecia consultoria em segurança e escolta para diplomatas em áreas de risco.

A ideia de treinar cães para proteção surgiu como solução pessoal: grávida, Greene buscava uma alternativa segura para circular em Nairóbi sem armas ou seguranças. O cão Banshee, um pastor holandês, foi o primeiro a unir afeto e defesa. A demanda apareceu naturalmente, e logo se tornou a espinha dorsal do negócio. As informações foram retiradas de CNBC Make It.

Foco no mercado premium: estratégia para escalar com controle

Após anos operando no vermelho e enfrentando altos custos no continente africano, Greene e sua família transferiram o negócio para os Estados Unidos em 2013. A mudança exigiu reinvestimento completo: voo internacional com 30 cães, nova identidade de marca, licenças, estrutura de marketing e reposicionamento estratégico.

A nova Svalinn, focada exclusivamente em cães de proteção de alta performance, atingiu a lucratividade em 2017, após contratar um colaborador com foco em orçamento, o que impulsionou a eficiência financeira da operação. Essa decisão, centrada em um pilar essencial de qualquer operação bem-sucedida, a gestão de custos, marcou o início da virada.

O modelo de negócios, longe de ser escalável no formato tradicional, se apoia em exclusividade e alto valor agregado. Greene optou por manter a produção limitada para garantir qualidade e preservar o posicionamento de boutique da marca. Cada cão é treinado por cerca de dois anos para viver com famílias ricas, adaptando-se aos hábitos, rotina e estilo de vida dos futuros donos.

Clientes de alto poder aquisitivo e uma operação com entrega personalizada

A logística da Svalinn envolve não apenas treinamento intenso, que inclui obediência, proteção, agilidade e socialização, como também um processo de integração com os novos tutores. Cada animal é entregue pessoalmente por um treinador, que passa até três dias ensinando a família a interagir corretamente com o cão. Após cerca de 45 dias, a equipe retorna para um acompanhamento, reforçando o compromisso da empresa com experiência do cliente, um diferencial crucial no segmento premium.

Greene define os cães como “prontos para serem acionados, mas equilibrados o suficiente para conviver com crianças”. O slogan da empresa, “Bred to love. Trained to protect”, resume a proposta de valor de forma simples e poderosa.

Quando a gestão financeira se torna o diferencial competitivo

A trajetória da Svalinn mostra como a gestão financeira estruturada é um fator decisivo para a longevidade e o sucesso empresarial, principalmente em mercados de nicho. O reposicionamento estratégico da marca, a escolha de um público-alvo específico e o foco em controle de qualidade não apenas criaram um produto de altíssimo valor, mas também permitiram que a empresa se tornasse lucrativa em um setor tradicionalmente dominado por grandes conglomerados ou operações de segurança armada.

Mesmo diante da crescente demanda, Greene afirma que não pretende expandir sem critérios: “Prefiro manter o foco em produtos sob medida e proteger a identidade da marca”, declarou à CNBC. A fala revela um entendimento claro sobre governança corporativa e sustentabilidade financeira, aspectos essenciais para empresas que operam com margens altas, mas escala controlada.

A profissionalização que transforma negócios

A história da Svalinn também é um exemplo de como empreendedores que transitam de estruturas informais para empresas profissionalizadas conseguem obter melhores resultados. A adoção de práticas de planejamento financeiro, a construção de uma cultura organizacional focada em excelência e o investimento em branding e experiência do cliente foram decisivos para tirar o negócio do prejuízo e posicioná-lo como referência internacional.

Esse processo exigiu decisões difíceis, inclusive pessoais. Greene e seu então marido, com quem fundou a empresa, se divorciaram em 2019. Em 2020, ele deixou a operação e um investidor assumiu participação majoritária. Greene, inicialmente inclinada a vender sua parte, decidiu continuar: “Percebi que não era mais a história de outra pessoa. Era a minha história. E eu amo o que faço”, afirmou.

