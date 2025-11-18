Carreira

Robôs inspirados em morcegos: por que essa tecnologia está ganhando força?

Inspirado no uso natural de ultrassom por morcegos, um pesquisador do Worcester Polytechnic Institute desenvolveu minirrobôs capazes de navegar em ambientes hostis usando IA para filtrar ruídos e detectar obstáculos

Morcegos usam ultrassom para se orientar — habilidade que agora inspira pesquisadores (CSA Images/Getty Images)

Denise Gabrielle
Denise Gabrielle

Redatora

Publicado em 18 de novembro de 2025 às 12h00.

A busca por tecnologias capazes de atuar em locais onde humanos não conseguem avançar motivou o pesquisador Nitin J. Sanket, professor do Instituto Politécnico de Worcester (WPI), em Massachusetts,  a criar robôs voadores baseados no modo como morcegos percebem o ambiente. As informações foram retiradas de TechCrunch.

As missões de busca e resgate,  normalmente realizadas a pé, em regiões marcadas por fumaça, poeira, instabilidade e baixa visibilidade, demandam respostas rápidas e precisas.

A inspiração biológica

Sanket e sua equipe decidiram seguir um caminho alternativo: desenvolver pequenos robôs que cabem na palma da mão e usam sensores ultrassônicos inspirados nos morcegos.

Os sinais captados são processados por softwares de IA, que filtram ruídos e detectam obstáculos em um raio de até dois metros.

A investigação o levou a observar como insetos e aves realizam deslocamentos complexos mesmo com cérebros minúsculos e sistemas sensoriais limitados.

Segundo ele, foi essa combinação de simplicidade e eficiência que orientou o desenvolvimento atual das máquinas.

Nos experimentos mais recentes, a equipe enfrentou um impasse técnico: as hélices dos robôs produziam ruído demais, interferindo nos sensores ultrassônicos.

A solução voltou a surgir na biologia.

O grupo estudou tecidos presentes no nariz e nas orelhas dos morcegos, estruturas que modulam a propagação do som, e criou uma peça impressa em 3D que realiza a mesma função ao alterar a forma como o robô emite e capta ondas.

Próximos desafios

Com o sistema estabilizado, o foco agora é aumentar a velocidade dos dispositivos.

Para Sanket, observar o comportamento de outros animais continua sendo uma fonte de avanços: insetos e aves, diz ele, executam manobras extraordinárias com recursos mínimos, algo que pode inspirar novas abordagens na engenharia robótica combinada à inteligência artificial.

Para profissionais de qualquer área, o avanço desse tipo de tecnologia reforça uma tendência clara: dominar IA aplicada não se limita ao digital.

A capacidade de integrar algoritmos a sensores, máquinas e soluções físicas abre espaço para carreiras em robótica, pesquisa, desenvolvimento de produtos e operações críticas, campos que exigem visão multidisciplinar e entendimento profundo de como dados podem transformar resultados reais.

