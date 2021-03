Startup abre 200 vagas com home office para início imediato

Está procurando um emprego para trabalhar em casa? Há quatro anos, a startup JobHome já apostava que o modelo remoto seria o futuro e começou o negócio de soluções de atendimento com a equipe em home office. Agora, eles querem crescer em 2021: a empresa está contratando para 200 vagas 100% remotas e para início imediato.

Desenvolva as habilidades mentais mais valorizadas nas entrevistas de emprego. Acesse agora

Os colaboradores só precisam ir ao escritório em São Paulo uma vez por mês para realizar treinamentos. Segundo Geraldo Brasil, fundador da empresa de call center, o desenvolvimento é um dos principais valores do negócio. Inclusive, o plano de carreira é um destaque para eles.

“Temos as diretrizes de competência para cada posição, que são somente uma parte da justificativa de cada cargo. Gostamos de estimular cada um dos JobHomers a crescerem em suas áreas e até mesmo criarem as oportunidades de carreira para si”, conta ele.

Com a proposta do modelo de trabalho flexível, o objetivo era promover melhor qualidade de vida aos profissionais de atendimento. O fundador também queria que o serviço fosse mais inclusivo, tirando uma barreira para jovens entrarem no mercado de trabalho e crescerem dentro da empresa.

E isso se tornou muito valioso durante a pandemia. Geraldo Brasil explica que a área de pessoas ficou mais atenta para a saúde física e mental dos colaboradores, dando maior apoio.

“Como já tínhamos expertise nesse modelo de trabalho podemos dizer que para quem está ingressando agora ou no ano passado que há muitos desafios que vão além do distanciamento físico. Em nossa experiência, toda empresa que dispõe desse modelo de trabalho deve pensar no conforto físico, cuidado psicológico, comunicação e o engajamento, pois é por intermédio deles que será possível colher resultados de alta qualidade”, explica ele.

Assim, a startup oferece como benefícios o auxílio alimentação, assistência médica, assistência odontológica, auxílio internet, comissão, computador e seguro de vida.

Para se candidatar, é necessário ter mais de 18 anos e ter ensino superior (tradicional ou tecnólogo) completo ou em andamento. Para os alunos que precisaram trancar os estudo devido a pandemia, os currículos também serão analisados no processo.

Os interessados podem mandar o currículo pelo e-mail: rh@jobhome.com.br.