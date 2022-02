Sólides lança seu primeiro evento voltado para o RH de PMEs

Começa nesta terça-feira, 22, a primeira edição da Sólides RH Week, evento online e gratuito da HRTech das PMEs.

Na semana passada, a Sólides, empresa de tecnologia com foco na gestão de recursos humanos para pequenas e médias empresas, recebeu um aporte de R$ 530 milhões - o maior investimento já recebido por uma startup de recursos humanos na América Latina.

Com o objetivo de ser a plataforma de gestão de pessoas que cuida de toda a jornada do funcionário, um dos focos após o investimento é expandir o número de clientes, que hoje é de 12 mil empresas. No Brasil, existem 600 mil empresas com 30 a 1.000 funcionários.

Para entregar mais valor ao RH dessas empresas, a startup tem outro foco importante: educar o profissional e ajudar na transformação digital da área.

Dessa forma, a RH Week traz três trilhas de conhecimento: RH 360, gestão estratégica para PMEs e RH 4.0. O evento também vai abordar a importância do setor contábil para ajudar os times de pessoas.

Segundo Mônica Hauck, Co-CEO e cofundadora da Sólides, a plataforma da empresa conecta profissionais da contabilidade para trazer uma solução de ponta a ponta.

“Nossa metodologia exclusiva ajuda cada time de RH a ter uma atuação mais estratégica e a contribuir diretamente com o aumento da produtividade dos times, por isso, investimos tanto em semanas de educação como esta”, comenta.

Serão nove horas de conteúdo entre os dias 22 e 24 de fevereiro. Confira a programação e se inscreva pelo site.

