Só esta semana: EXAME e Ibmec dão certificado para quem participar de workshop gratuito sobre ESG

Começa, nesta segunda-feira, 8 de maio, o Workshop Profissão em ESG. Promovido pela EXAME Academy, braço educacional da EXAME, em parceria com o Ibmec, a maior escola de negócios do país, o curso será transmitido de maneira virtual e é totalmente gratuito.

Composto de quatro encontros, o workshop têm como objetivo aprofundar a discussão sobre os impactos do ESG no mercado de trabalho e promete ajudar profissionais de diferentes áreas de formação a encontrarem o caminho para se especializar nesta área, que já movimenta trilhões de dólares e é considerada a maior tendência de negócios da década.

Para ter ideia, segundo pesquisa da Associação Brasileira de Comunicação Empresarial (Aberje), 95% das companhias brasileiras encaram o tema de ESG como prioridade atualmente. Não à toa, um levantamento recente do LinkedIn mostrou que 10% dos anúncios publicados na plataforma exigiam pelo menos uma habilidade relacionada à sigla.

“É mais ou menos o que aconteceu nos anos 1990 com a explosão da informática e da internet. Na época, a procura por profissionais especializados em informática era gigantesca, pois tudo era muito novo e poucos tinham conhecimento ou formação na área. Quem apostou neste caminho lá atrás, encontrou um mercado repleto de oportunidades e possibilidades. Agora, há uma nova tendência surgindo e, com ela, um novo tipo de profissional tem sido procurado”, afirma Renata Faber, head de ESG da EXAME e mentora do workshop.

Com vasta experiência na área, a especialista também destaca que o setor é uma possibilidade para quem quer aliar um trabalho com propósito e muitas oportunidades.

O conteúdo do workshop explora de maneira prática:

o impacto do ESG nas empresas;

as muitas instituições que já estão se adequando à nova realidade;

os profissionais necessários para a transformação acontecer;

quais habilidades são necessárias para entrar neste mercado — e como desenvolvê-las

Aqueles que assistirem às quatro aulas receberão um certificado de participação para adicionar ao currículo.

