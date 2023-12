Serasa Experian abre 50 vagas para o programa Jovem Aprendiz com remuneração de até R$ 1.295

A Serasa Experian, datatech de soluções de inteligência para análise de riscos e oportunidades, com foco nas jornadas de crédito, autenticação e prevenção à fraude, está com inscrições abertas para o programa Jovem Aprendiz. São 50 vagas distribuídas pelos escritórios de São Paulo, São Carlos e Brasília.

Quais são os requisitos?

Estudante com idade entre 16 e 22 anos,

Que esteja cursando ou formado no ensino médio.

As pessoas selecionadas vão atuar nas áreas de tecnologia, recursos humanos, marketing, finanças, jurídico, entre outras.

Quais são os benefícios?

A carga horária será definida diretamente com o gestor e poderá ser de 4 horas, com remuneração de R$ 864, ou de 6 horas, com bolsa de R$ 1.295, além de benefícios como:

vale-transporte,

vale-refeição,

assistências médica e odontológica,

seguro de vida,

Além da rotina de trabalho, os jovens terão acesso a outras atividades como treinamentos e mentorias.

Como se inscrever?

As inscrições devem ser feitas na página de vagas da Serasa Experian até 05 de janeiro de 2024.

Os jovens selecionados iniciarão suas atividades na segunda quinzena de fevereiro e o contrato tem duração de 15 meses.